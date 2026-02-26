Bilder från vimlet

Det var fullt hus hos Advokatfirman Vinge i Malmö när Rapidus bjöd på 26-årskalas. Scrolla ner för att se mingelbilder från evenemanget.

Det var fullt hus hos Advokatfirman Vinge i Malmö när Rapidus bjöd på 26-årskalas. Scrolla ner för att se mingelbilder från evenemanget. Cecilia Dorselius, PwC; Martin Johnsson, Grant Thornton Anna Edström, Vinge Advokatbyrå Rapidus födelsedagskalas 2026 Jens Grip, Sjöbergska; Helena Bendz, Adesso Sweden Claes Hovstadius, Svensk företagsförmedling; Ann-Kathrin Mai, AKM Jens Kofoed Hansen, Språkservice Sverige; Therése Hemminhgsson, Grant Thornton Karin Jarl Månsson, KJM COnsulting; Per Åström, Lisberg Executive Search; Dean Mocibob, Svep Design Center Mats Johansson, Abraxas Holding; Anna Ekström, Vinge; Jeanette Andersson, Nudging Capital Wilma Mårtensson, Fredersens advokatbyrå; Björn Walse, SARomics Biostructures Jeanette Wahrenborg och Eva Nielsen, Lisberg Executive Search Petra Johnsson, FXL; Åsa Svensson, ÅMS Consulting Pristavlan av konstnären Oliver Morales Eriksson Dan Olofsson Gunnar Wrede & Dan Olofsson Årets Friskt vågat: Victor Falkenklev, Falkenklev Logistics Årets Friskt vågat: Victor Falkenklev, Falkenklev Logistics Årets Rapidusjury: Gunnar Wrede, Linus Wiebe, Sami Niemi & Jeanette Andersson. Årets Rapidusföretag blev Freja och Niklas Najafi Kristensen, Najell. Årets Rapidusföretag blev Freja och Niklas Najafi Kristensen, Najell. Årets Rapidusföretag 2025: Najell

