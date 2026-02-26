Bilder från vimlet

Det var fullt hus hos Advokatfirman Vinge i Malmö när Rapidus bjöd på 26-årskalas. Scrolla ner för att se mingelbilder från evenemanget.
Det var fullt hus hos Advokatfirman Vinge i Malmö när Rapidus bjöd på 26-årskalas. Scrolla ner för att se mingelbilder från evenemanget.
För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad
Prenumerera på Rapidus för
575 kr per månad
Bli en del av vårt exklusiva nätverk och få koll på vad som händer i Skåne och Öresundsregionen. Var alltid uppdaterad när du talar med dina affärskontakter. Nytta, nöje, inspiration.
- Exklusiva affärsnyheter
- Inbjudan till våra nätverksträffar
- Två användare ingår