Move By Bike går mot lönsamhet

Kanske har vändningen kommit för cykellogistikbolaget Move By Bike. Med tidigare års finansiella problem bakom sig har vd Fredrik Videlycka lönsamhet överst på agendan.

I förra veckan publicerade det Spotlight-noterade Malmöbolaget Move By Bike siffror på antalet genomförda leveranser under mars månad, som visade en uppgång med 36 procent jämfört med samma månad förra året. Aktien tog ett glädjeskutt och var som mest upp med 40 procent under dagen.

Fredrik Videlycka

– Vi vinner hela tiden mark. Vi satsar mycket på att få in dagtidskunder för att nyttja de resurser vi har bättre, så att inte våra cyklar står oanvända på dagarna, säger Fredrik Videlycka.

Bokslutet för 2025 visar att omsättningen ökade med 63 procent under året, till 33,9 miljoner kronor. Samtidigt har leveransvolymerna har enligt bolagets redovisning stadigt ökat sedan sommaren 2024, med undantag för säsongseffekterna kring årsskiftet där stora volymer under julhandeln åtföljs av ett hack i kurvan under januari och februari.

– Jag skulle säga att omsättningen växer ungefär i samma takt. Vi har ju en produktmix som påverkar, men vi ökar generellt brett över hela spektrat.

Rekonstruktion skrev av skulder

Move By Bike tvingades i januari 2025 att ansöka om rekonstruktion, som sedan förlängdes vid mer än ett tillfälle. Men i somras kom bolaget ur rekonstruktionen och när Rapidus pratade med Fredrik Videlycka i augusti siktade han på att bolaget skulle gå med vinst ”mot slutet av året”.

Så blev inte riktigt fallet. För 2025 redovisar bolaget en rörelseförlust på 321 000 kronor. Å ena sidan kan det jämföras med brakförlusten på 52,8 Mkr för 2024, å andra sidan innehåller det engångseffekter från rekonstruktionen som påverkar positivt.

– Vi är längre från att nå lönsamhet än vad det ser ut som vid första ögonkastet. Men vi står på en starkare grund än vi någonsin gjort, inte minst för att vi har väldigt lite skulder kvar. Vi är inte vid lönsamhet ännu, men det känns inte så långt borta.

Tar lån för fortsatt drift

I februari lånade Move By Bike 1,86 Mkr ”för att säkra rörelsekapitalbehov” av ett konsortium bestående av aktieägare och personer i ledningen. I slutet av mars lånade bolaget ytterligare 8 Mkr genom SEB.

Hur länge pengarna beräknas räcka vill Fredrik Videlycka inte svara på. På frågan om de räcker fram till egen lönsamhet blir svaret ”dit eller mycket nära”.

– Det beror lite på vilket investeringsscenario vi tittar på, vi får se var det landar. Men lönsamhet är ju målet som är överst på agendan för bolaget och för ägarna.

