Ekonomiskt oberoende på tio år

Helene Nyrell startade barnklädesföretaget Me & I med målet att bli ekonomiskt oberoende på fem år. Det tog nästan tio. Så här gjorde hon och henne medgrundare för att lyckas.

Rapidus arrangerade förra veckan en förmiddag på temat företagsförvärv (M&A) med ett hundratal speciellt inbjudna. Helene Nyrell var en av gästerna som intervjuades på scen av Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede.

Runt millenieskiftet bodde Helene Nyrell i Barsebäck och hade just blivit mamma. Där lärde hon känna Susanne Engvall. De arrangerade en lokal julmarknad ihop. Det gav blodad tand.

– Jag var nybliven mamma med mitt andra barn. Vi kände att det hade funkat jättebra och att vi måste göra något tillsammans. Vi började med att sätta distributionen: ’Vi ska jobba inom hemförsäljning’. Men vad vi skulle sälja var inte helt klart.

2004 föddes bolaget Me & I. Men om ni inte ens visste vad ni ville sälja, vad var då syftet med bolaget? undrade Gunnar Wrede.

– Att det skulle bli stort och internationellt och att vi skulle sälja om fem år för att bli ekonomiskt oberoende. Det står i vår första marknadsplan.

Med Helene Nyrells bakgrund i textilbranschen föll det sig naturligt att det blev barnkläder, med egen design och produktion i Europa.

– Och som mammor saknade vi schyssta, coola kläder till våra barn med bra kvalitet.

De satte in en annons i Sydsvenskan och sökte säljare till ”världens coolaste barnkläder”. Första säsongen hade de 30 säljare, säsongen efter var de 60, därefter 120. Och så fortsatte det. 2007 gick de in i Finland.

– Det exploderade helt enkelt. Och det var i princip bara ”word of mouth”. Vi kom helt rätt i tiden med kvalitets- och unisex-tänk.

Fem år blev tio

Trogna sin ursprungliga marknadsplan försökte de sälja bolaget efter fem år.

– Vi fick väldigt många förfrågningar hela tiden. Men vi insåg ganska tidigt efter att vi hade träffat ett par mäklare och potentiella köpare och fick en grov värdering att bolaget absolut inte var klart att sälja. Vi hade inte heller riktigt förstått att vi skulle bli inlåsta på ett eller annat sätt.

De beslutade att köra på och satte upp tydliga mål för hur långt de skulle ta bolaget innan det var dags att försöka igen. Bolaget växte till att omsätta 200 miljoner kronor med 15-20 procents marginal och runt 800 säljare.

– 2013 kände vi att det var dags. Nu kommer vi inte lägre. Vi är bägge två entreprenörer, inte förvaltare.

De tog hjälp av en företagsmäklare och processen tog ett halvår.

– Vi fick väldigt många intressenter och det var extremt mycket mer jobb än vad man kunde tro.

2014 såldes Me & I till investeringsbolaget Volati.

– Det var inte det högsta budet, men vi hade bestämt oss för att vi ska sälja till någon som vi kan tänka oss att gå ut och ta en öl med efter en mötesdag. Vi fastnade för människorna.

Ett krav var trots allt att Helene Nyrell stannade kvar operativt tre år.

– Jag är ändå ganska glad att jag stannade, det var ingen uppoffring alls. Det var roligt att jobba med Volati.

Konkursen

Historien om Me & I tar slut i en konkurs i pandemins spår. Helene Nyrell beskriver det som känslomässigt jobbigt även om hon vid det laget sålt och lämnat sin operativa roll.

Hennes tips till den som ska sälja sitt bolag är att hitta en bra mäklare och en köpare som förstår affärsmodellen, och ”som du står ut med”.

– Det är ensamt att sälja ett bolag. Om du inte som i mitt fall har en kollega så skaffa dig en speaking partner som du kan prata med, någon som gått igenom resan tidigare och som du kan luta dig mot.

Skulle du kunna tänka dig att göra om en sån här resa? frågade Gunnar Wrede.

– Jag är ju entreprenör. Jag ser affärsmöjligheter fem gånger om dagen. Men jag hade inte haft samma mål, i så fall hade jag gjort för att det hade varit otroligt roligt. Så både ja och nej.

Blev du ekonomiskt oberoende?

– Ja.

