Hans listor omvandlade Trelleborg

Peter Nilsson har lett industrijätten Trelleborg i mer än två decennier och transformerat koncernen från ett brett industribolag till en global ledare inom utvalda nischer.

I fjol rapporterade Trelleborg sin högsta ebita-marginal någonsin för ett helår och 2024 utsågs Peter Nilsson till Årets Ledare av Affärsvärlden.

I detta filmade specialavsnitt av Lejonkulan berättar han om verktygen som gjort honom till en av Sveriges mest respekterade industriledare.

Hur han bygger personliga relationer i en organisation med 17 000 medarbetare i ett 40-tal länder och samtidigt vinner ägarnas förtroende. Dessutom går han på djupet i Trelleborgs strategiska resa med avyttringar, förvärv och fokus på ledande positioner i utvalda nischer – och hur Dunkerstiftelserna har möjliggjort framgångarna.

Det är ett djupgående samtal om ledarskap, tålamod och långsiktigt värdeskapande.

Spotify Podcaster