Padel-kollapsen försenade exit

Erik Andersson sålde bolaget han varit med och byggt upp under 30 år. På Rapidus Forum berättade han om hur försäljningen sattes på paus när luften gick ur padel-ballongen och vad man ska tänka om man återinvesterar i bolaget man säljer.

Rapidus arrangerade förra veckan en förmiddag på temat företagsförvärv (M&A) med ett hundratal speciellt inbjudna. Erik Andersson var en av gästerna som intervjuades på scen av Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede.

Gunnar Wrede och Erik Andersson

Erik Andersson gjorde förra året en delexit när han och de övriga delägarna sålde bolaget de drivit i 30 år, Trafik & Fritid i Löddeköpinge.

Målade linjer på gator

Han kom ursprungligen till det dåvarande familjeföretaget som anställd säljare. Bolaget ägdes av grundaren och dennes söner, och sysslade med utrustning för att måla linjer på gator och vägar. Med tiden vidgades verksamheten till linjer på tennisbanor, i idrottshallar och på fotbollsplaner. Numera anlägger bolaget också tennis- och padelbanor, lekplatser i offentliga miljöer som skolgårdar samt säljer utrustning till idrottsplatser både inne och ute.

Så småningom tog Erik Andersson över bolaget tillsammans med kollegor när de ursprungliga ägarna valde att gå i pension. Från en omsättning på 8 miljoner kronor växte bolaget till att omsätta mer än 100 Mkr.

Men tillväxtresan var inte spikrak. Bolaget var tidigt in i den svenska padel-trenden och i början var det trögt.

I padel-boomens centrum

– 1999 byggde vi den första padelbanan i Sverige. Sedan dröjde det till 2012 innan vi byggde den andra. 2013 sålde vi tre och 2014 sålde vi sex banor.

Men Erik Andersson trodde fortsatt på sporten som komplement till tennis.

– Om vi rullar fram bandet till 2019 så omsatte vi 80 miljoner. Och 2021 exploderade padel i Sverige. Vi monterade 800 banor och omsatte 260 miljoner.

Med padel-boomen i ryggen och en överenskommelse med en stor aktör i branschen om 400 nya banor bara under första halvåret 2022 bestämde sig kompanjonerna för att det var läge att sälja bolaget. Då gick proppen ur, från en vecka till en annan.

– Avtalet skulle signeras vecka två. Vecka tre sa de ’vi kan inte signera, men ni kan få börja demontera banor åt oss’. Det var tvärstopp.

Från 280 Mkr till 80 Mkr

De följande åren drabbades bolaget av kundförluster och 2023 var omsättningen tillbaka på 80 Mkr. Att sälja var inte längre lika aktuellt.

– Det var tur att vi hade de andra benen att stå på. Och trots närmare 10 miljoner i kundförluster så gjorde vi hela tiden vinst. Vi har hela tiden gjort vinst, sedan 1980.

Omsättningen förra året landade kring 130 Mkr med en vinstmarginal runt 10 procent. Det var åter läge att sälja.

– Jag är 55 år och mina kompanjoner är tio år äldre. De kände att det var dags, men jag kände mig inte färdig. Det fanns en potential att ytterligare växa företaget. Det är få förunnat att jobba med det man verkligen brinner för och idrott har alltid varit en stor del av min vardag. Det var ett lätt beslut att fortsätta.

Dafej Invest köpte

Daniel Bertland

Med hjälp av Svensk företagsförmedling kopplades säljarna ihop med Malmöbaserade Dafej Invest, som utöver fastigheter bland annat också äger växthusföretaget Classicum i Staffanstorp. Bakom bolaget står Daniel och Anna Bertland.

– Vi hade en liten historik också. Vi är med i ett nätverk för tennisklubben Fair Play och Anna sitter i styrelsen där. Vi har träffats på nätverksträffar. Bra energi, bra personer. Det kändes rätt.

Om efternamnet Bertland klingar bekant kan det vara för att Per Bertland, tidigare vd och numera styrelseledamot i Beijer Ref och partner i investeringsbolaget Small Cap Partners, är kusin till Daniel Bertlands pappa.

Erik Andersson återinvesterade

I försäljningen återinvesterade Erik Andersson när hans tidigare kompanjoner lämnade. Han äger nu 30 procent och driver fortsatt bolaget.

Vad siktar du på framåt? frågade Gunnar Wrede.

– Organisk tillväxt på cirka 10 procent om året är absolut möjligt. Sen får vi se vilka företag som finns i vår nisch att förvärva.

Med de nya ägarna i ryggen har Trafik & Fritid börjat köpa bolag. Nyligen gjordes ett förvärv i Danmark och ett i Uppsala.

Bästa tipset

Vad är ditt bästa tips för den som står i begrepp att sälja sitt bolag? frågade Gunnar Wrede.

– Ska man bara lämna så är givetvis den ekonomiska ersättningen väldigt attraktiv. Men ska man återinvestera tror jag inte att prislappen ska vara allting. Man måste vara trygg med dem som kommer in som delägare. Ska man arbeta tätt tillsammans måste det funka.

Läs mer från eventet här: