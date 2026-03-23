”Håll inte andan i väntan på vändningen”

Det kan dröja länge innan konjunkturen vänder och marknaden uppskattar retail igen. Det sa Wesports-grundaren Mikael Olander när han gästade Rapidus Forum och berättade om lärdomar från förvärvsresorna med Cdon, Bygghemma och Wesports.

Rapidus arrangerade på torsdagen en förmiddag på temat Mergers and Acquisitions, M&A, som samlade ett hundratal speciellt inbjudna deltagare.

Syftet är att skapa ett nätverk för alla de som inte är startups eller konsulter, utan företag som strävat på länge, omsätter mellan 100 och 500 Mkr, och kanske står inför en generationsväxling. Dessa får träffas, utbyta erfarenheter och lära sig mer.

Gunnar Wrede och Mikael Olander

Ett av affischnamnen var serieentreprenören Mikael Olander. På scen intervjuades han av Rapdius chefredaktör Gunnar Wrede i ett samtal som kretsade kring de tre förvärvsdrivna börsbolagsbyggen han varit med och skapat: Cdon, Bygghemma (BHG-koncernen där han fortfarande är storägare) och Wesports.

Från millennieskiftet var Mikael Olander, som anställd vd, med och byggde ut det då Kinnevik-ägda Malmöföretaget Cdon till en e-handelsjätte i form av Cdon Group.

– Jag var intresserad av att sälja saker, fast kanske inte personligen. Det är inte min grej att köra säljmöten. Men så kom nätet och e-handel, då tyckte jag att det lät väldigt bra. Man kan sälja jättemycket utan att träffa någon, sa han leende.

Cdon växte kraftigt med tanken att det fanns fler produktgrupper än cd-skivor som borde kunna säljas på nätet men som ännu inte hittat dit. Totalt ett tiotal kompletterande bolag, bland dem modehandlaren Nelly och Gymgrossisten, förvärvades.

Bygghemma blev BHG

Cdon Group noterades 2010 och Mikael Olander lämnade två år senare. Tillsammans med några tidigare kollegor bestämde han sig för att göra om resan, i en annan bransch som ännu inte hittat till e-handeln.

– Vi hittade Bygghemma Sverige som vi tyckte var ungefär där Cdon var tolv år tidigare. Skillnaden var att här var det bråttom.

Tanken var att bli den stora aktören online, men då gällde det att hinna före branschens traditionella jättar som Bauhaus och Byggmax.

– I Danmark och Finland köpte vi näthandlare. I Sverige hittade vi duktiga konkurrenter, kontaktade dem och plockade in dem hos oss istället, sa Mikael Olander.

Malmöföretaget Golvpoolen var ett exempel på det senare. Bygghemma blev BHG Group och noterades 2018. På börsen blev det succé boostat av pandemins rusch till ”hemmafixar-branschen”.

Mikael Olander klev av i rätt tid, innan rekylen efter pandemin fick aktien att falla. Ett par år senare köpte han in sig igen och är åter en av de största ägarna i BHG.

– Bygghemma startade vi utifrån lärdomarna från Cdon, försökte ta med oss de bra sakerna och inte göra om de dåliga. Den tredje resan anpassar vi oss och gör justeringar igen. Här såg vi en jättemöjlighet i sportutrustning.

Tuff börsstart för Wesports

En cykelbutik i Jönköping och konkursboet i Cykelkraft blev grundplattan till Wesports. Idag består gruppen av uppåt 60 olika varumärken inom sportutrustning och omsätter mer än tre miljarder kronor.

– Det har varit ganska lätt att hitta bra objekt, det är många som vill komma till oss. Många verkar gilla tanken att tillhöra en grupp och vår modell.

I Wesports modell är det inte så att säljaren återinvesterar i en minoritetspost i bolaget som del av affären.

Är det för att ni vill ha full kontroll? undrade Gunnar Wrede.

– Nej, men vårt mål är att aldrig sälja. Vi är en evig ägare och har ingen exitplan. Vi är själva ägda av PE-aktörer och det är ju med målet att de ska sälja oss. Men vi säljer inte våra bolag en gång till.

Wesports har fått en tuff start på börsen. När bolaget noterades i december föll kursen omedelbart med mer än tio procent jämfört med det övertecknade introduktionserbjudandet.

– Det har varit trögt för alla, det är inte vi som har underpresterat. Det är klart att det gör ont, framförallt för de som har gått in och satsar på oss. Det känns väldigt tråkigt, men personligen är jag inte orolig. För oss är det skönt att vara ute och vi är långsiktiga.

Vågar vänta på vändningen

När den första rapporten kom i februari fick den ingen effekt på kursen, trots att bolaget vände till vinst och visade rejäl tillväxt.

– Nu är det ett sånt klimat att du kan bara förlora, du kan inte vinna. Alla letar fel. Om det släpps en rapport och ingenting händer, så är det ju det bästa betyget.

När tror du att vändningen kommer? undrade Gunnar Wrede.

– Den skulle ju ha kommit 2024. Sedan var alla säkra på 2025 och definitivt inför 2026. Det var inget snack om saken, när vi pratar om konsumtionen och aktiekurserna på smallcap retail. Men det som händer i omvärlden påverkar jättemycket och vi är beredda på att det kan ta lång tid. Vi hoppas att det ska vända och att oljepriserna sjunker imorgon bitti, men jag håller inte andan.

Mikael Olander avslutade med två råd till den som står i begrepp att sälja sitt bolag: Skaffa en bra rådgivare och hitta personkemin med den potentiella köparen.

– Från vår sida har vi alltid velat känna att det ska kunna funka i både bra och dåliga tider och det gäller såklart också för säljaren. Man ska ju jobba tillsammans.

Rapidus M&A Forum

