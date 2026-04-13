Han får 19 miljoner i bonus

AAK:s vd Johan Westman kammar hem en rejäl bonus för det gångna året. Fettbolaget med huvudkontor i Hyllie betalar ut totalt 68,7 Mkr i rörlig lön till ledningsgruppen.

Siffrorna återfinns i den årsredovisning som AAK offentliggjorde på måndagmorgonen. Här framgår att bolaget betalade ut totalt 138 Mkr i fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pensionsavsättningar till ledande befattningshavare under 2025. Ledningsgruppen består av åtta personer.

Mest får vd Johan Westman. Totalt inkasserar han 38,5 Mkr för 2025. Den summan består av en grundlön på 12,9 Mkr, rörlig lön på 19 Mkr samt övriga förmåner och pensionsavsättningar på 6,6 Mkr.

Den rörliga lönen baseras på individuella mål vars exakta innehåll är okänt, men är relaterade till företagets resultat och uppfyllnaden av ESG-mål. Den röriga lönen kan maximalt vara dubbelt så stor som grundlönen.

Noteras kan att AAK:s rörelseresultat minskade från 4,9 miljarder kronor 2024 till 4,7 mdr under 2025. Dock gör bolaget en beräkning exklusive jämförelsestörande poster som gav en ökning av resultatet med 9 procent.

AAK:s aktie backade under 2025 med cirka 17 procent, men ungefär hälften av vinsten, 2,4 mdr gick till utdelning till aktieägarna. Från en topp i oktober 2024 har aktien backat med 27 procent.

Johan Westman ökade med årets utfall sin grundlön med 7,5 procent. På den här nivån motsvarar bara höjningen 900 000 kronor vilket är två genomsnittliga sjuksköterskelöner. Totalersättningen ökade med 13 procent.