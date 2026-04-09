När timmar slutar vara affären

IT-konsulter står inför en jätteutmaning när AI effektiviserar deras arbete. När det som tidigare gjordes på en timme tar en bråkdel av tiden förändras hela affärsmodellen, skriver Jim Roslund i en gästkrönika.

Jag kan ha fel. Men om jag måste sätta pengar på en utveckling i svensk tech de kommande två åren, så är det denna. Tre av fyra konsultbolag kommer att behöva göra om sin affärsmodell.

Jim Roslund

Det betyder inte att de är dåligt skötta. Tvärtom. Många är byggda helt rationellt för den logik som har dominerat i 20–30 år. Sälj timmar, håll hög beläggning, bygg flexibilitet med underkonsulter och skala genom fler människor i leverans.

Problemet är att AI förändrar ekonomin i just den modellen.

”När färre personer kan leverera samma värde blir varje timme mindre självklar som vara.” Jim Roslund

Det här är inte i första hand en efterfrågekris. Sverige kommer fortsatt att behöva skickliga utvecklare, arkitekter och digitala specialister. Det som nu träffar marknaden är snarare en effektivitetsschock. När färre personer kan leverera samma värde blir varje timme mindre självklar som vara.

Det räcker att AI komprimerar rutin, dokumentation, testning, felsökning och första utkast för att logiken ska börja spricka. Allt behöver inte automatiseras fullt ut. Det räcker att tillräckligt mycket går snabbare för att pressa en bransch som byggts kring volym av timmar.

Slår särskilt hårt i Sverige

Det slår särskilt hårt i Sverige. Vi har under lång tid byggt en ovanligt konsulttung techmarknad, där mycket av värdet fångats i resurskonsulter, underkonsulter och mellanhänder. I många andra marknader ligger en större del av affären i projektåtaganden, managed services eller egna produkter. Därför blir AI inte bara ett produktivitetsskifte här. Det blir en direkt prövning av själva intäktsmodellen.

De bästa utvecklarna blir inte mindre viktiga. De blir viktigare. Senior teknisk kompetens, affärsförståelse och förmågan att omsätta teknik i resultat blir mer värdefulla än någonsin. Men mycket av det som tidigare kunde säljas som timmar (enklare kodning, repetitiva uppgifter och diffust definierade insatser) blir svårare att ta betalt för.

Även mäklarledet kommer att prövas. När matchning, screening och uppföljning kan automatiseras minskar värdet av ren mellanhandel. Den som bara säljer tillgång till timmar får det tuffare. Den som tar större ansvar för kvalitet, kontext och utfall kan tvärtom bli starkare.

Det här får också arbetsmarknadseffekter. Juniora ingångsroller riskerar att bli färre när enklare arbete försvinner. Löneskillnaderna lär öka när de starkaste specialisterna drar ifrån. Och vi kommer sannolikt att se något svensk tech länge sluppit: verklig konsolidering.

Sälj resultat istället för timmar

Beställare måste därför börja köpa resultat i stället för timmar. Konsultbolag måste välja väg, bli spetsigare, bygga eget IP eller gå upp i värdekedjan. Att stå still blir det svåraste alternativet.

Det här kommer att göra ont för många. Men det är också ett privilegium att få vara med när mjukvarans ekonomi skrivs om i realtid. Jag tror att det här paradigmskiftet blir större än de flesta ännu kan föreställa sig. Och då är förväntningarna redan höga.

Jim Roslund är grundare och vd på IT-konsulten Elva11. Han har också varit med och grundat IT-konsulten Additude. Han sitter även i styrelsen för Malmö Redhawks.