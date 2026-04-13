Grönsaksbolaget skalar upp

Grönsaksskyddsbolaget Saveggy skalar upp industriellt och siktar på en finansieringsrunda som kan bli årets största onoterade i Skåne. – Vi ska gå från pilot till kommersiellt, säger nya vd:n Ola Heffler.

Saveggy har skapat rubriker i hela landet för sitt ätbara skydd för gurkor, som ersätter dagens plast.

Ola Heffler

Enligt Saveggy i Lund är målsättningen att hjälpa frukt och grönt att bibehålla kvaliteten genom ett osynligt, ätbart och miljövänligt skydd baserat på växtbaserade ingredienser. Genom att bevara smak, textur och näring kan hållbarheten förlängas och svinnet minska, samtidigt som behovet av plastförpackningar reduceras.

Nästan hälften av alla grönsaker och all frukt som produceras slängs. Samtidigt är det önskvärt att fasa ut plast.

Tekniken har testats på gurka, men planer för vidare utveckling finns för grödor som banan, paprika, aubergine och zucchini.

Ola Heffler ny vd

För att skala upp har Saveggy gjort förändringar i toppen. Medgrundaren Vahid Sohrabpour har lämnat plats på vd-posten för Ola Heffler som tillträdde för bara en dryg månad sedan. Han är en företagsbyggare som har mångårig erfarenhet av att skala bolag från tidig innovationsfas till hållbar tillväxt.

– Mitt uppdrag blir att ta tekniken från pilot till bred kommersialisering, säger Ola Heffler, som fick inblick i Saveggy förra året när han arbetade med bolagets strategiska frågor.

Från handdoppade gurkor till industiell produktion

Saveggy grundades 2020, av Vahid Sohrabpour och Arash Fayyazi, och har sedan dess slipat på sitt recept för ett växtbaserat skydd för frukt och grönsaker. En testlansering med handdoppade gurkor gjordes på Lidl 2024, och i fjol kördes en testlansering med Ica, då med en första färdig gurkskyddsmaskin.

– Nu tittar vi på nästa steg för att göra det här i större skala och på kommersiell bas. Vi har utarbetat en långsiktig plan och efter sommaren kommer vi ha en maskin i mer industriell skala, säger Ola Heffler.

– Vi planerar för stegvis flera kapacitetshöjningar på maskinen, hur många gurkor som kan köra ut i timmen och minskad handpåläggning med mer och mer automatisering.

Kapitalrunda på 100 Mkr

För att förverkliga alla planer behöver Saveggy pengar. Den i särklass största finansieringsrundan hittills börjar nu och beräknas stänga under årets fjärde kvartal.

– Vi ser ett kapitalbehov om cirka 100 miljoner kronor framöver med flexibilitet att strukturera finansieringen i en eller flera trancher beroende på tajming och marknadsförutsättningar.

Mottagandet av den plastfria gurkan i dagligvaruhandeln har varit övervägande positivt, även om vissa kritiska röster förekommit.

Hur ser du på kritiken?

– Det finns ofta en viss skepsis hos vissa för allt som är nytt och främmande. Det får man ha respekt för. Men efter inspel från olika forskare och organisationer som har kompetens och framförallt kunskap och som har uttalat sig positivt inom området så upplever jag att vi har en mer faktabaserad dialog.

Oron från konsumenthåll har främst handlat om vad det faktiskt är som sprayas på gurkorna. Receptet på skyddet bygger på två ingredienser, rapsolja och glutenfri havreolja. Skyddet är genomskinligt och doftar eller smakar inget, och kan ätas, vilket gör att skyddet får användas inom EU.

De senaste siffrorna visar att Saveggy omsätter 7,5 miljoner kronor. Några finansiella prognoser vill Ola Heffler inte lämna.

– Det finns såklart mål, exakt hur dessa ser ut kan jag inte gå in på. Målbilden håller vi internt, men nu är det dags att trappa upp och lära sig tillsammans med handlarna och packarna. Vi har dialoger med flera handlare, både i Sverige och Europa.

Saveggy har varit med i Rapidus podd Lejonkulan två gånger, om det blir tredje gången gillt återstår att se.