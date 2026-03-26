”Redo för börsen med sex månaders varsel”

Inarea kan vara noterat inom ett halvår när marknaden vänder. Det sa Jesper Jelmteg, partner i investeringsbolaget Small Cap Partners, när han gästade Rapidus Forum. Där berättade han hur Skånes nästa börsbolag byggts upp genom förvärv.

Rapidus arrangerade förra veckan en förmiddag på temat företagsförvärv (M&A) med ett hundratal speciellt inbjudna. Jesper Jelmteg var en av gästerna som intervjuades på scen av Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede.

Inarea är ett klassiskt konsolideringscase. På en stor fragmenterad marknad med många mindre entreprenörer, i det här fallet golvläggning, skapar investerare en stor koncern genom att köpa på sig bolag.

Bakom Inarea ligger det Malmöbaserade investeringsbolaget Small Cap Partners, med förre Beijer Ref-vd:n Per Bertland i spetsen. Per Bertland är också ordförande i Inarea.

På Rapidus Forum beskrev Jesper Jelmteg grundidén med Small Cap Partners som att ”med skånska pengar köpa skånska företag” med från 50 miljoner kronor upp till en halv miljard i omsättning.

– Vi tittar bara på kassastarka företag i branscher som vi förstår oss på. Vi ska inte vara i IT och vi ska inte in i SaaS-bolag.

Bra människor med bra kassaflöden

Fröet till Inarea såddes med förvärvet av Lundströms Golv 2019. Det följdes snabbt av Malmöföretaget Golv & Kakel och sedan två bolag till. Men från början fanns det ingen konsolideringstanke.

– Vi hade tur som träffade Hasse (Hans Förster, säljaren av Lundströms Golv, reds anm). Han hade stenkoll på marknaden och på vilka som var duktiga. Vi fick ihop bra människor i grupp som hade bra kassaflöden. Jag vet inte om vi någonsin kallat det en konsolideringsresa, men det kan inte anses vara något annat.

Snart uppstod behovet av en annan struktur.

– De första 10-15 förvärven gjorde vi tillsammans med Hasse. Sedan blev det såpass stort att det blev naturligt att skaffa ett moderbolag.

Rikard Fransson värvades från Midway som ny ekonomichef i koncernen som fick namnet Golventreprenadgruppen. När verksamheten breddades till att även innefatta exempelvis innertak byttes namnet ut. Inarea Group, som Rikard Fransson numera är vd för, beskriver verksamheten som ”installation av ytskikt för inomhusytor”.

Idag består koncernen av 44 bolag som tillsammans har cirka 1600 anställda och omsätter kring 3 miljarder kronor.

Var alla de här bolagen villiga att sälja till er, var det verkligen så lätt? undrade Gunnar Wrede.

– De flesta som sålt in sig i sfären var runt 50-55 år och den gemensamma nämnaren var att det inte fanns en arvtagare i bolaget eller familjen. Förr eller senare var det något man var tvungen att fundera över.

A-laget

De ursprungliga fyra förvärven menar Jesper Jelmteg var landets fyra bästa bolag i sin nisch.

– När vi sedan blev ytterligare ett par stycken började det formeras en grupp ”A-lagsspelare”. Och då tror jag att det fanns en attraktion i att vara få med i A-laget. De här människorna var högt respekterade i sin bransch och då såddes det här fröet hos många om att få vara med på resan.

Inarea köper 100 procent av det förvärvade bolaget, medan säljaren köper in sig med en minoritetspost i koncernen.

– Det ska vara bra människor som passar in i det här lagbygget. Men som många andra riskkapitalister tittar vi på vad man tjänar på bottenlinjen och försöker hitta multiplar på det. Vi har köpt bolag från tre till fem, sex gånger pengarna.

Inarea har köpt bolag även i Norge och Finland, och är enligt Jesper Jelmteg störst i Norden sin nisch.

Hur många bolag ska ni köpa innan ni är klara? frågade Gunnar Wrede.

– Den här resan kommer inte att sluta. Vi har sagt att vi ska börsnotera bolaget när marknaden är tillräckligt bra. Om det blir notering eller en M&A-affär vet vi inte, men vi har förberett bolaget. Vi är redo att gå på börsen med sex månaders varsel.

Rapidus Forum är ett samarrangemang med Small Cap Partners, Svensk Företagsförmedling, Deloitte, Vinge, Danske Bank och Amrop. Tack även till Elite Hotels som huserade eventet på Elite Hotel Savoy i Malmö.

