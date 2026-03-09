Inget är heligt i Opticepts åtgärdsprogram

Opticept behöver spara. Vd Thomas Lundqvist får gå och personalstyrkan kapas. Samtidigt har foodtech-bolaget landat ett lukrativt avtal som säkrar 150 miljoner kronor i licensintäkter. Aktien stiger.

Lundabaserade Opticept Technologies, som säljer lösningar för att med elektriska fält öka hållbarheten på råvaror, utökar sitt globala avtal med FPS (Food Process Solutions Europe), som med 9 procent är bolagets största ägare.

Ulf Hagman

Kommersialiseringsavtalet innebär att FPS från och med den 1 april erhåller en global exklusiv licens att tillverka och kommersialisera Opticepts PEF-system inom bland annat flytande livsmedel. Genom avtalet säkrar Opticept cirka 150 miljoner kronor i fasta licensintäkter de fem första åren.

Lägger ned egna säljorganisationen

– Det här innebär att vi tar bort risken och vi slipper bygga en egen säljorganisation. Nu kan Opticept helt fokusera på teknikutveckling och tekniska plattformar utan att behöva lägga energi på att jaga in kapital. Bolaget har tidigare fått pausa vissa utvecklingsprojekt för att lägga kraft och pengar på den kommersiella organisationen, vilket vi alltså nu slipper, säger Opticepts styrelseordförande Ulf Hagman.

– Vi har underskattat tiden och pengarna gällande vad det kostar att bygga en internationell säljorganisation, som vi nu får med FSP. Det här skapar en stabilitet i hela organisationen.

Avtal värt totalt 820 Mkr

Om avtalet fortlöper som planerat i ytterligare 15 år så är den totala garanterad intäkten 820 miljoner kronor över avtalsperioden. Det innebär också att Opticept nu kan identifiera besparingar som gör att bolaget når positivt EBITDA-resultat från och med tredje kvartalet i år, enligt Ulf Hagman.

Samtidigt sjösätter bolaget ett besparingsprogram som innebär att Opticept drar ner på kommersiella insatser till förmån för utveckling och forskning.

– Det betyder också att bolaget skär ner på personalstyrkan. Hur många medarbetare det rör sig om vill jag inte gå in på, vi ska hålla informationsmöte nu på morgonen.

Vd får gå

En av de som får lämna är vd Thomas Lundqvist.

– Det är en del i att anpassa kostnadskostymen. Det här sker i samförstånd med Thomas och han kommer finnas tillgänglig under uppsägningstiden.

Styrelsen har inlett arbetet med att rekrytera ny vd. Under övergångsperioden kommer finanschef Henrik Nettersand vara tillförordnad vd.

Opticept meddelar också att bolaget kommit överens med ”ett antal” långivare och utställare av kreditfacilitet om förtida konvertering av utestående lån. Inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta rör det sig om totalt cirka 39,8 miljoner kronor.

Lån konverteras till aktier

I praktiken innebär detta att långivarna konverterar sina fordringar till aktier.

– Det innebär att Opticept i princip blir skuldfritt. Det har funnits en mekanism i ramavtalet som har möjliggjort konverteringen och det är ett tydligt tecken på att man har en stark tilltro till bolaget. Att lånet förändras till kapital betyder också att Opticept inte kommer behöva göra egna kapitalanskaffningar, säger Ulf Hagman.

Morgonen har varit blodröd på börsen, men First North-noterade Opticept har gått mot strömmen. Marknaden mottog bolagets information väl och aktien rusade över 50 procent på måndagmorgonen. Opticept har ett börsvärde på 166 Mkr.