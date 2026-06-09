Sandberg gör monstervinst

Kikarsiktesbolaget Aimpoint ökade försäljning och resultat kraftigt i fjol. Men den största delen av en monumental vinst för ägarbolaget Sandberg Development kommer från annat håll.

Sandberg Development, inklusive alla dotterbolag, har policymässigt slutat tala med media. Därför får Rapidus ingen kommentar av vd Stefan Persson kring fjolårets siffror i den årsredovisning som nu kommit in till Bolagsverket.

Stefan Persson

Av årsredovisningen framgår att intäkterna blev 3 miljarder kronor förra året. Av det stod kikarsiktesbolaget Aimpoint för 2,3 miljarder efter att ha ökat försäljningen med 30 procent. Det helägda dotterbolaget gjorde ett resultat efter finansnetto på 492 Mkr, vilket gör marginalen till goda 20 procent.

Aimpoint marknadsförs till stor del som ett företag inom tillbehör för fritidsjakt. Av årsredovisningen framgår dock en annan bild, där det ”professionella” affärsområdet innebär sikten för militärt bruk.

Bilden ovan på soldaten med kulspruta är från Aimpoints hemsida och illustrerar en produkt i serien FCS som nu inte kallas sikte, utan eldledningssystem.

”Under 2025 förblev efterfrågan på Aimpoints produkter stark, till stor del drivet av det rådande geopolitiska läget, bland annat konflikten i Ukraina samt ökade investeringar i försvarsförmåga i västvärlden. Försäljningen ökade både i det kommersiella och det professionella segmentet, med särskilt stor framgång för eldledningssystemet FCS13 och nylanserade FCS14”, skriver Sandberg i rapporten.

Bland övriga dotterbolag som bidrar till intäkterna finns bland annat storköksdiskföretaget Nordisk Clean Solutions och ISEC Monitoring Systems som tillverkar övervakningskameror som tål radioaktivitet i kärnkraftverk.

Camurus förgyller

Aimpoints mycket goda marginal överträffas dock med råge av den totala vinsten för ägarkoncernen Sandberg Development. Koncernens resultat efter finansnetto blev nästan 1,8 miljarder vilket ger en marginal på monumentala 57 procent. Detta trots att det finns hela 16 dotterbolag som går med förlust.

Hemligheten bakom det är att Sandberg, som är huvudägare i det börsnoterade läkemedelsbolaget Camurus, sålde en del av aktierna under 2025.

Försäljningen genererade en reavinst på nästan 1,3 miljarder kronor som tillskrivs koncernresultatet. Sandberg Development kvarstår dock som största ägare i Camurus med 30 procent av aktierna som har ett dagsvärde på nästan 10 miljarder kronor.

Parallellt med intressebolaget Camurus och de rörelsedrivande helägda dotterbolagen drivs en kapitalförvaltning i bolaget Anork (Krona baklänges). Anork hade vid årsskiftet likvida medel på 777 Mkr. Förvaltningen sker här med låg risk i främst ränteplaceringar.

Per Sandberg ensam ägare

Ägare till Sandberg Development är Per Sandberg, arvtagare till vad som tidigare hette Sandbergs Elektriska som såldes till dåvarande Sydkraft, numera Eon.

Trots den monumentala vinsten betalade Sandberg Development ut i sammanhanget blygsamma 3 miljoner kronor i utdelning för räkenskapsåret.

Värt att notera är även att Sandberg äger 4,14 procent i det omtalade startupbolaget Orbital Systems och att posten bokförs till 35,7 Mkr. Det innebär att Orbital värderas till totalt 862 Mkr.