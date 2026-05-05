Skånsk probiotika säljs i Kina

Lundabolaget Immunebiotech lanserar i Kina och har redan levererat de första pallarna av sin probiotiska produkt Gutmagnific. – Det är bara första av fler som kommer, säger bolagets grundare Shahram Lavasani.

Lanseringen sker i ett område i södra Kina som kallas Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone. Området fungerar som en regulatorisk inkörsport för utländska hälsoprodukter och för utländska patienter som vill ha tillgång till läkemedel som ännu inte nått västerländska marknader.

Shahram Lavasani

– Sedan två år tillbaka har vi arbetat intensivt för att bearbeta den kinesiska marknaden. Vi har avancerat mycket, fått patenten godkända och registrerat tillstånd att marknadsföra Gutmagnific med väldigt starka hälsopåståenden, säger Shahram Lavasani.

Gutmagnific är en tablett av specifika mjölksyrebakterier som valts ut för förbättra tarmfloran och behandla Irritable bowel syndrom, IBS. Det är en vanlig tarmsjukdom med symtom som återkommande magknip, förstoppning eller diarré orsakade av en obalanserad tarmflora.

Finns på Apoteket

I fjol kom produkten in i Apoteket samt Meds Apoteks sortiment och nu har de första två pallarna skeppats till södra Kina. Precis som då kallar Shahram Lavasani lanseringen för ett stort genombrott, men han är förtegen om vad avtalen är värda i rena siffror.

– Det är bara den första av fler som kommer. Snart har vi en partner på plats i Beijing också, säger Shahram Lavasani.

Han är huvudägare i Immunebiotech med cirka 60 procent av aktierna. En annan storägare är Christina Brandberg, arvtagare till Christer Brandberg som var storägare i Axis när det såldes till Canon.