Greg investerar i vatten

Aqua Nobel of Sweden pumpar upp mineralrikt vatten ur berggrunden i Mörarp utanför Helsingborg. Det gillar fastighetsprofilen Greg Dingizian som köpt på sig en storpost och tar ordförandeklubban.

Det har producerats källvatten i Mörarp förr. I början av 2000-talet med varumärket Aqua Terrenam, ett bolag som hyrde källan och som sedermera gick i konkurs. År 2016 köpte en grupp investerare den då familjeägda källan och produktionsanläggningen och skapade varumärket Aqua Nobel of Sweden.

Greg Dingizian

En tidig investerare var Claes Kinell med sitt investeringsbolag Muirfield Invest. Sedan har nya investerare kommit in, bland andra Greg Dingizian som för cirka två år sedan gjorde en första liten investering.

Under våren gjorde Aqua Nobel en nyemission på 24 Mkr och av den tog Greg Dingizian uppåt 40 procent. Resultatet är att fastighetsprofilen nu äger strax under 30 procent i bolaget och vid en bolagsstämma för bara någon vecka sedan valdes han till ordförande.

När Rapidus ringer Greg Dingizian är han utomlands och fåordig, men bekräftar uppgifterna.

Aqua Nobel har stora visioner, men siktar långsiktigt med parallella affärsområden. Omsättningen blev 14 Mkr i fjol med en förlust på 13 Mkr.

– I år förväntar vi oss att nå 20 Mkr i omsättning, men vi räknar med förlust även i år eftersom vi investerar i marknaden, säger vd Pontus Klenell.

Beredskapsvatten

Marknaden är i dagsläget tvådelad: Mineralvatten som marknadsförs gentemot wellness-sektorn, hotell, flygbolag och flyplatser – och beredskapsvatten och tjänster till Försvarsmakten, kommuner, offentliga aktörer och privata bolag som vill stärka sin beredskap.

Pontus Klenell

– Beredskapsvatten var en idé som kom i samband med Ukrainakriget. Vi har vunnit ett ramavtal med Försvarsmakten, vi har flera kommuner som kunder och fler som är intresserade. Dels levererar vi vatten, dels kan man abonnera på beredskapsvatten, säger Pontus Klenell.

Abonnemanget innebär att man kan försäkra sig om tillgång till dricksvatten vid händelse av krig eller annan katastrof som gör att vanligt kranvatten slås ut eller blir en bristvara.

– Nu utvecklar vi vårt erbjudande både inom beredskap och mot konsument. Det är vad nyemissionen används till. Vi vill bli en stor aktör inom funktionella drycker, men det är här vi står nu och vi skyndar långsamt, säger Pontus Klenell.