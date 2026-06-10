EQT-veteran tar klubban 

Värmepumpstillverkaren Qvantum i Åstorp plockar in EQT-veteranen Peter Nilsson på ordförandeposten. Anledningen är att bolaget står inför en stor uppskalning.

Qvantum inledde fjolåret med ett kapitaltillskott på 1,2 miljarder kronor. Planen var då att expandera kraftigt i Europa och utrusta dåligt uppvärmda flerbostadshus med värmepumpar.

Sedan dess har värmepumpstillverkaren nått flera milstolpar, bland annat kommersiellt genombrott inom flerfamiljssegmentet på flera europeiska marknader. Nu befinner sig bolaget i kraftig tillväxt, med ökad produktionskapacitet och stark internationell expansion.

För att hålla i tillväxttakten har Peter Nilsson utsetts till ny styrelseordförande i Qvantum.

Fredrik Rosenqvist

”Hans erfarenhet av att skala upp industriell utveckling och produktion, och navigera komplexa europeiska marknader, kommer att vara ett värdefullt tillskott för Qvantum och styrelsen” kommenterar bolagets vd Fredrik Rosenqvist i ett pressmeddelande.

Peter Nilsson har lång erfarenhet som företagsledare och industriell rådgivare, bland annat som senior industrirådgivare till riskkapitalbolaget EQT där han varit aktiv i mer än 20 år. Nilsson var tidigare vd för toatillverkaren Sanitec och han har varit styrelseordförande i bolag som Securitas Direct, Duni och Lindab.

Peter Nilsson

– Ambitionen att utmana, digitalisera och optimera energisystem över hela Europa är en enorm möjlighet, och Qvantum har alla förutsättningar att ta en ledande position på marknaden, säger Peter Nilsson.

– Den fas Qvantum befinner sig i just nu är väldigt straight forward, bolaget är i en tydlig uppskalningsfas. Det gäller både arbetet på attraktiva marknader och produktportföljen. Nu ska vi komma in i en stabil försäljning och jobba oss in på stora projekt. Det är ett arbete som redan har börjat, men som nu ska ta fart.

Utöver Peter Nilsson som ordförande består styrelsen av Karin Jarl Månsson (tidigare vd för Eon Värme Sverige och Eon Försäljning Sverige), Mats Rahmström (tidigare vd för Atlas Copco), Sandra Trittin (företagsbyggare) och Per Colleen (Tom Enterprise).

Sex länder

Qvantum har huvudkontor i Åstorp och säljkontor i Tyskland, Nederländerna, Polen, Frankrike, Österrike och Storbritannien. Bolaget har cirka 400 anställda och två tillverkningsanläggningar: En i Åstorp och en i Nyíregyháza i Ungern, som förvärvades från Electrolux 2023.

Bolaget i dess nuvarande form grundades för fyra år sedan, men själva verksamheten går tillbaka till 1993.

Qvantum stöds av långsiktiga institutionella investerare, bland andra Thomas von Koch (partner och tidigare vd för EQT) och IMAS Foundation, en systerstiftelse till Ingka Foundation som äger majoriteten av Ikea-varuhsen globalt.