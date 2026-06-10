Celeber skara på poddträff

Många kända ansikten från Skånes scaleup-scen besökte Lejonkulans nätverksträff under tisdagen för att lyssna på tillväxtgurun Thomas Ahrens bästa tips.
Rapidus podd Lejonkulan har utvecklats till mer än bara ett program. Det är idag ett nätverk entreprenörer och beslutsfattare som utbyter erfarenheter och kontakter.
Under tisdagen bjöd poddens sponsor Ålandsbanken på ett lunchmöte med Jan Dahlqvist, Rapidus delägare och Lejonkulans programledare, tillsammans med tillväxtexperten Thomas Ahrens. Poddens tidigare gäster var inbjudna och de som var snabbast att anmäla sig var bolagen som befinner sig i uppskalningsfas.
2024 var Thomas Ahrens själv gäst i Lejonkulan. Lyssna på avsnittet nedan och glöm inte att följa podden på Spotify och Podcaster.
Många kända ansikten från Skånes scaleup-scen besökte Lejonkulans nätverksträff under tisdagen för att lyssna på tillväxtgurun Thomas Ahrens bästa tips.
Rapidus podd Lejonkulan har utvecklats till mer än bara ett program. Det är idag ett nätverk entreprenörer och beslutsfattare som utbyter erfarenheter och kontakter.
Under tisdagen bjöd poddens sponsor Ålandsbanken på ett lunchmöte med Jan Dahlqvist, Rapidus delägare och Lejonkulans programledare, tillsammans med tillväxtexperten Thomas Ahrens. Poddens tidigare gäster var inbjudna och de som var snabbast att anmäla sig var bolagen som befinner sig i uppskalningsfas.
2024 var Thomas Ahrens själv gäst i Lejonkulan. Lyssna på avsnittet nedan och glöm inte att följa podden på Spotify och Podcaster.