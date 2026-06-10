Celeber skara på poddträff

Många kända ansikten från Skånes scaleup-scen besökte Lejonkulans nätverksträff under tisdagen för att lyssna på tillväxtgurun Thomas Ahrens bästa tips.

Rapidus podd Lejonkulan har utvecklats till mer än bara ett program. Det är idag ett nätverk entreprenörer och beslutsfattare som utbyter erfarenheter och kontakter.

Thomas Ahrens

Under tisdagen bjöd poddens sponsor Ålandsbanken på ett lunchmöte med Jan Dahlqvist, Rapidus delägare och Lejonkulans programledare, tillsammans med tillväxtexperten Thomas Ahrens. Poddens tidigare gäster var inbjudna och de som var snabbast att anmäla sig var bolagen som befinner sig i uppskalningsfas.

Från vänster: Jim Roslund (Elva11), Anders Schening (Life Finder), Cathrin Johansson), Sebastian Merlöv (Sweden Dynamics), Lisa Heiberg (Diapure), Stefan Svedberg (Beammwave), Kemal Zaimovic (Ventura), Jacob Legetth (Ålandsbanken), Ola Heffler (Saveggy), Niklas Pålsson (Rapidus), Emiliano Strauss (Rapidus), Jesper Wirén (Enjay), Mats Lind (Polynom Invest), Sofia Wäborg (Easy Depot), Magnus Andersson (Vscope), Sam Aston (Elva11), Anette Säfholm (Gedea), Jan Dahlqvist.

2024 var Thomas Ahrens själv gäst i Lejonkulan. Lyssna på avsnittet nedan och glöm inte att följa podden på Spotify och Podcaster.