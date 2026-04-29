Ny konkurrens om lunchätare

Malmö Saluhall har tuffat på med tillväxt efter pandemin. I dag får saluhallen ny konkurrens när Malmös nya streetfood-park har premiär knappt 500 meter bort.

Cantin Malmö öppnar i dag containrar och foodtrucks i streetfood-parken som jämförts med Refshaleøen i Köpenhamn. Den ligger precis på andra sidan Styrmansbron, som invigdes i fjol och binder samman Universitetsholmen med Varvsstaden.

– Det ska bli spännande att se hur det går, vi är inte alltför nervösa. Snarare nyfikna på hur det kan påverka oss och hela området. Jag tror att det kan bli en Lilla torg-effekt där folk dras till området som har många alternativ. Sedan har vi kanske en fördel med lite mer ombonade alternativ, Malmö har ju en del regn och vind, säger Martin Karyd, vd för fastighetsbolaget bakom Malmö Saluhall.

Hårt prövad bransch

Enligt Visitas senaste siffror föll försäljningsvolymen i Sveriges restauranger under 2024 med 1,5 procent och i början av 2025 med 1,3 procent. Samtidigt steg restaurangpriserna under det fjärde kvartalet 2024 med 4,2 procent och i första kvartalet 2025 med ytterligare 3,9 procent, vilket betyder att omsättningen i kronor ökade trots att gästerna i realiteten köpte mindre.

Lägg till att den halverade momsen på livsmedel kan göra det svårare för restauranger att konkurrera med dagligvaruhandeln, eftersom sänkningen inte omfattar restaurangmat.

Men medan många restauranger pressas av höga kostnader och bantade genomsnittsnotor klarar sig saluhallen relativt väl.

Nina Totté Karyd & Martin Karyd (foto: Asaf Kliger)

– När vi öppnade var i princip hela området en byggarbetsplats och trafiksituationen var inte bra alls. Sedan kom pandemin som gjorde att vi verkligen fick en kämpig start. Samtidigt har vi känt att vi har en bra krockkudde i att området varit under utveckling, säger Martin Karyd, som driver fastighetsbolaget tillsammans med sin syster Nina Totté Karyd.

Nu ser området kring saluhallen annorlunda ut. Det finns nya broar, kajstråk, kontor, lägenheter och en ny park. Ännu mer är dessutom på gång.

– Vi visste att tiden kommer att tala för oss och det gör den nu.

Nosar på 1 miljon gäster per år

Mellan 2020 och 2024 dubblade nästan fastighetsbolaget som äger Malmö Saluhall sin omsättning, som landade på 12,4 Mkr. Även om siffran i sig inte speglar hur det går för restaurangerna så är den stabila tillväxten ett styrketecken.

– Jag skulle säga att hela saluhallen är ekonomiskt välmående. Vi har inte haft några hyresförluster sedan vi startade och inte en enda konkurs. Alla som varit här förstår att det är mycket folk i rörelse, givetvis mest vid lunch men även under eftermiddagarna.

Saluhallen snittar 2 000 gäster om dagen och nosar enligt Martin Karyd på en miljon gäster per år.

– Kostnaderna för råvaror och energi är fortfarande höga. Samtidigt kan du i Malmö inte höja priset till nivåerna i Stockholm och Göteborg. Så generellt är det tufft för restauranger, men Malmö Saluhall är unikt i att du nästan är garanterad ett högt besöksantal.