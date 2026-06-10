Tetra Pak i kamp mot klockan

Tetra Paks svenska bolag med huvudkontor i Lund ökade både omsättning och marginal under 2025. Samtidigt ser förpackningsjätten ut att vara på väg att lösa en svårknäckt miljöfråga med mycket stor påverkan på både klimat och affär.

Tetra Pak Sveriges omsättning i fjol blev 21,3 miljarder kronor, det är en ökning med 2,3 procent jämfört med året innan. Resultatet efter finansnetto blev 761 Mkr vilket ger en marginal på 3,6 procent, några tiondelar upp. Det framgår av den årsredovisning som nyligen kommit in till Bolagsverket.

Marie Sandin, vd Tetra Pak Sverige

Siffrorna kan jämföras med Tetra Pak-koncernens totala omsättning på 135 miljarder kronor, vilken framgår av en färsk hållbarhetsredovisning från det schweiziska koncernmoderbolaget Tetra Laval. Något koncernresultat uppges inte.

Man skulle kunna tro att Tetra Pak Sveriges största försäljningspost är förpackningsmaterial, men det är faktiskt den minsta, bortsett från en övrig-post. Störst del av omsättningen har service och reservdelar med 7,5 miljarder kronor.

Därtill kommer två intäktsposter från uppdragsfinansierad forskning samt övrig uppdragsfinansiering på totalt 6,3 miljarder kronor. Vad som ingår i dessa poster får vi inte veta.

Global forskningshub

Klart är dock att Tetra Paks kontor i Lund är en av koncernens globala forskningshubbar. Här pågår samarbete med universitet och bolag, bland andra Recoma och Axjo som tillverkar produkter av återvunnet förpackningsmaterial.

En del av Tetra Paks förpackningar innehåller ett material som kallas Polyal. Det är en blandning av plast och aluminium som används för att göra förpackningen tät och är svår att materialåtervinna eftersom det är svårt att separera plasten från aluminiumet. Dessa förpackningar har historiskt ofta gått till förbränning.

Nytt regelverk i EU

År 2030 inför EU ett regelverk för förpackningar, PPWR. Förordningen kommer inte att förbjuda Polyal, men innebär att alla förpackningar måste var designade för storskalig återvinning. Anpassning till regelverket har varit en kapplöpning mot klockan och mot konkurrenter.

I Tetra Paks Sveriges redogörelse för väsentliga händelser under 2025 står följande:

”Ett betydande steg togs genom lanseringen av den första pappersbaserade barriärtekniken för juiceförpackningar – en global nyhet som markerar en tydlig minskning av beroendet av fossilbaserade material och kan reducera klimatavtrycket med upp till 43 procent.”

Aluminium fasas ut

Nyheten kommunicerades ursprungligen i vintras och lanseringen har först skett i Spanien. Lansering pågår nu i flera länder.

Eva Schiller, PR-ansvarig på Tetra Pak i Lund, kommenterar via mail:

”Den pappersbaserade barriären ersätter det traditionella aluminiumfolieskiktet i aseptiska (bakteriefria, red) kartongförpackningar. Därigenom går förpackningen från tre huvudmaterial (papper, polymerer och aluminium) till endast två; papper och polymerer, vilket även förbättrar återvinningsförutsättningarna”, skriver hon och fortsätter:

”Materialet har visats fungera i industriell högvolymsproduktion. Tetra Pak investerar cirka 630 miljoner kronor i en ny pilotanläggning i Lund för att driva på utvecklingen och implementeringen av nästa generations aseptiska förpackningsmaterial med pappersbaserad barriär. Anläggningen kommer att omfatta hela värdekedjan, från att ta fram och testa själva barriärmaterialet till att producera förpackningsmaterial och färdigfyllda förpackningar.”

Tetra Pak Sveriges vd Marie Sandin avböjer i år att medverka till en artikel med hänvisning till tidsbrist.