Nya delägare till Catator

Catator får in tunga delägare i en delstängning av miljöteknikbolagets pre-IPO-runda. Börsnoteringen skjuts dock upp i väntan på stora kommersiella genombrott.

Planen var initialt att notera Catator i år men nu siktar vd Tarras Delin på 2027.

Tarras Delin

– Vi är nära genombrott med några internationella kunder som kan leda till en betydligt bättre notering. Så vi har beslutat oss för att vänta in dem. Det handlar om sju case med väldigt stora aktörer som skalar upp vår teknik. Vi pratar inte om fem-sex gånger försäljningen utan kanske 100 gånger försäljningen, säger han.

Catator utvecklar maskiner och komponenter som ska göra det lättare och billigare att använda vätgas inom industrin bland annat genom att effektivisera hur gasen framställs och omvandlas till energi. Kunderna är OEM-företag, som tillverkar produkter och komponenter till branscher som energi-, försvars-, och marinindustrin.

– Ett av våra case med stor skalbarhet är till exempel en bränslecellsfabrik i Nordostasien. För deras kunder innebär det hög capex att köpa bränsleceller, men med vår teknik så blir investeringen lönsam betydligt snabbare, säger Tarras Delin.

Inför noteringen nästa år reser bolaget nu 35 miljoner kronor i en nyemission (pre-IPO). Planen är att stänga rundan i höst men bolaget har redan tagit in 13 Mkr i en delstängning ledd av de nya delägarna i Sten K Johnssons Tibia Konsult och Detego med bröderna Andersson (arvtagare till Börje Andersson, Hexagon). Det framgår av ägardatabasen Eivora.

– Nu har vi några koreanska och amerikanska investerare som ser över om de ska investera. Det finns ett tydligt intresse från våra kunders finansiärer att investera i vårt bolag. Våra kunder kan ju bli väldigt beroende av vår teknik som håller på att utvecklas till en strategiskt viktig del i deras system, säger Tarras Delin.

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