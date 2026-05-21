Curve testar nya strategin

Förra året bytte köttodlarbolaget Re:meat namn till Curve för att bättre spegla sin nya strategi. Nu är Curve igång med tester för precisionsfermentering i pilotanläggningen i Lund.

I november i fjol blev Re:meat Curve. Kostnadseffektiv produktion av odlat kött har alltid varit bolagets ambition, men nu har utbudet breddats till skalbar biotillverkning av proteiner över flera branscher, exempelvis hållbara material, kosmetik och djurfoder.

– Vi har breddat våra dialoger till andra potentiella marknader. Vi har nu installerat vår pilotanläggning och vår biotillverkningsplattform i Lund, som nu är industriellt representativ, säger Curves medgrundare Gittan Schiöld.

– Vi har precis testkört mjölkprotein åt vår kund Cassius, det ger oss möjlighet att validera vår teknologi.

Cassius är ett svenskt livsmedels- och bioteknikbolag som utvecklar djurfritt mjölkprotein, så kallat rekombinant kasein, med hjälp av precisionsjäsning. Målet är att kunna producera mejeriprotein som är identiskt med vanligt mjölkprotein men utan kor, för att skapa mer hållbara och miljövänliga livsmedelsprodukter.

Digitala tvillingar

Idag är bioproduktion starkt beroende av manuell expertis som utvecklats genom åratal av processkunskap. Endast en liten del av den kunskapen fångas i stor skala, vilket gör det svårt att uppnå det som krävs för storskalig produktion med låga marginaler. Därför samarbetar nu Curve med AI-bolaget Digital Tvilling.

Målet är att sänka kostnaden för precisionsfermentering för proteiner, livsmedelsingredienser och funktionella tillsatser, ett område där priset forfarande är det största hindret för att ersätta insatsvaror från jordbruk och djurhållning.

– Med deras expertis kan vi spegla den fysiska processen digitalt. Tillsammans bygger vi en ny typ av biotllverkningsplattorm där varje produktionskörning bidrar till att göra systemet smartare, effektivare och mer skalbart. Vi vill bygga Curve till att bli ett intelligenscenter för hela marknaden.

Gittan Schiöld grundade Curve 2022 tillsammans med Jacob Schaldemose Peterson.

