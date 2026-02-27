Robotar och geopolitik

Robotikbolaget Cognibotics har fallit offer för tullkriget och dagens geopolitiska spänningar. Hur rustar sig bolaget för nya tvära kast i omvärlden?

För lite mer än ett år sedan gästade Cognibotics vd Fredrik Malmgren Rapidus podd Lejonkulan. Idag är han tillbaka och berättar om hur Lundabolaget påverkas av en instabil omvärld.

– Man lever ju i en dynamisk tid, säger Fredrik Malmgren till Lejonkulans programledare Jan Dahlqvist.

Rapidus rapporterade om hur eskaleringen på Grönland kostade Cognibotics en miljonorder i USA. Men det är bara ett exempel på motgångar som bolaget har fått utstå.

– Det har känts som en käftsmäll efter en annan.

Men Fredrik Malmgren och Cognibotics har klarat smällarna och tragglar sig fram emot sitt första lönsamma år. Men hur kan nya geopolitiska utspel hindra tillväxten? Vad händer med robotikmarknaden när spänningarna ökar och vilken roll spelar Lundabolaget i robotiseringen?

Följ gärna Lejonkulan på Spotify och Apple Podcaster eller lyssna här: