Elonroad får nyckelinvestering

Elonroad i Lund får in nästan 90 Mkr i en nyemission som riktas till tre nya internationella investerare. – Otroligt skönt, det känns som att hårdvara börjar komma tillbaka som investeringscase, säger vd Karin Ebbinghaus.

Efter en lång tids sökande och uppvaktande har Karin Ebbinghaus till slut hittat investerare som tror på företagets lösning för elfordonsladdning genom en skena i marken, antingen vid parkering eller under körning.

Karin Ebbinghaus

– Det har varit svårt att hitta investerare som för det första tror på oss och för det andra har kunskaper om vår teknik och marknad. Nu får vi arbetsro och kan använda pengarna till att intensifiera sälj och att industrialisera vår produkt, (serietillverka, red), säger Karin Ebbinghaus till Rapidus.

Går in i styrelsen

En av de nya investerarna är Singaporebaserade HICO Investment Group som är ett family office där förmögenheten kommer från rederiverksamhet, och det är just logistik i hamnar som är Elonroads fokusmarknad. HICO blir Elonroads tredje största ägare och dess vd Chris Hartnoll tar plats i Elonroads styrelse.

De andra två investerarna är amerikanska Tamar Ventures och den finskgrundade deeptechinvesteraren Butterfly Ventures.

Möjliggör kommersiell uppskalning

Emissionen kan vara ett genombrott för Elonroad som stått och stampat med kapitalbehov för att kunna utveckla sina prototyper från små testanläggningar till kommersiell uppskalning.

Den hittills största kommersiella framgången är ett kontrakt som vanns för snart två år sedan med en hamnterminal i Kalifornien, med ett ordervärde på 20 Mkr. Det har gjort att just hamnlogistik är Elonroads prioriterade marknad.

Den amerikanska ordern har dock skapat problem i samband med USA:s tullar. Därför siktar Elonroad nu på att tillverka det som säljs till USA, i USA.

– Pengarna bör räcka i ett och ett halvt till två år. Om det sedan kommer att behövas mer pengar är en ambitionsfråga och så klart också beroende på hur vår marknad utvecklas. Men generellt finns det ett enormt behov av elektrifieringslösningar, säger Karin Ebbinghaus och fortsätter:

– Jag har också fått en känsla av att hårdvara, som varit så ute bland investerare under en lång tid, har börjat komma tillbaka och väcka intresse.

Värderas kring 330 Mkr

Den aktuella nyemissionen görs till en värdering av Elonroad på 22 miljoner euro, cirka 240 Mkr pre money, alltså innan de nya pengarna kommit in.

Största ägare även efter emissionen är alltjämt grundaren och uppfinnaren Dan Zethraeus.