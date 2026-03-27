Drönarkrigets skånska utmanare

Enligt Försvarsmakten kan Sverige i en krigssituation komma att behöva miljontals drönare för att skydda sina gränser. Men var ska de komma ifrån? I ett nytt avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan möter vi Sebastian Merlöv – serieentreprenör, patrullchef på K3 och medgrundare till Sweden Dynamics – som tror sig ha lösningen.

Han gick från att driva IT-bolag till att flyga drönare i en gammal tobaksfabrik i Malmö. Från CRM till UAS, från en exit som Microsoft-specialist till möten med militärattachéer.

Sebastian Merlöv

Sebastian Merlöv har skyhöga mål för Sweden Dynamics, som utvecklar AI-drivna drönarsystem för militär, polis och räddningstjänst. Det är modulära och skalbara system som ska kunna produceras i civila industrier med europeiska komponenter. Samtidigt bygger bolaget Sveriges största träningscenter för taktisk drönarflygning.

I ett samtal med Jan Dahlqvist går Sebastian Merlöv in på varför Sverige och Europa snabbt behöver bygga upp en egen, skalbar drönarförmåga – och varför dagens försvarsindustri inte är byggd för det tempo som omvärldsläget kräver.

Lyssna på hur ett nytt svenskt försvarsbolag byggs upp från grunden i ett samtal om försvarsinnovation, systemfel i upphandlingar och lärdomar från Ukraina.

