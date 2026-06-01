Spotlight slänger ut Sensodetect

Sensodetect kan inte betala sina böter till Spotlight Stock Market och aktien avnoteras. Det är bara det senaste haveriet efter förre ordföranden Johan Möllerström. Frågan är hur länge pengarna räcker.

Medtechbolaget Sensodetect bötfälldes i början av april av Spotlight Stock Market på grund av brister i informationsgivningen. Eftersom bolaget inte betalat har Spotlight nu beslutat om en avnotering. Sista handelsdag för Sensodetect-aktien blir 12 juni.

Per-Anders Hedin, vd Sensodetect

I ett pressmeddelande skriver Sensodetect att man helt enkelt inte har råd att betala sanktionsavgiften på 175 000 kronor. Bolaget befinner sig i ”en ansträngd likviditets- och finansieringssituation” och har inte ”haft möjlighet att reglera samtliga förpliktelser inom föreskriven tid”. Därför har man ”behövt prioritera tillgängliga resurser för att säkerställa den fortsatta verksamheten”.

Kontrollbalansräkning

I delårsrapporten som publicerades i förra veckan skrev vd PA Hedin att ledningen löpande utvärderar finansieringslösningar. Nyligen tvingades Sensodetect också upprätta kontrollbalansräkning, vilken visade att det egna kapitalet trots allt översteg hälften av aktiekapitalet.

Men det faktum att bolaget inte anser sig ha råd att betala Spotlights böter väcker åter frågan om hur det egentligen är ställt med likviditeten i Sensodetect. I början av maj svarade PA Hedin så här:

”När det gäller likviditetshorisonten kommenterar bolaget inte exakta tidsramar externt eftersom flera pågående processer och dialoger kan påverka utvecklingen. Bedömningen är dock att bolaget har förutsättningar att arbeta vidare med de initiativ och samarbeten som nu utvecklas.”

Möllerström-effekt

Johan Möllerström

Det har varit stökigt kring Sensodetect under flera år. Redan 2022 var förre ordföranden Johan Möllerström misstänkt för insiderbrott i bolaget, men förundersökningen lades ner.

I höstas delgavs han misstanke om grovt bedrägeri och grovt svindleri i Intellego där han var styrelseledamot, vilket bland annat ledde till att han hoppade av ordförandeposten i Sensodetect.

Den tidigare moderata regionpolitikern Pia Kinhult, som suttit i Sensodetects styrelse i mer än fem år, tog över ordförandeposten. Hon avgick kort senare på egen begäran, tillsammans med ledamoten Tore Robertsson. Den nuvarande styrelsen tillträdde februari.

PA Hedin har tidigare hänvisat till att ”ett negativt marknadssentiment kopplat till externa omständigheter och mediala händelser kring personer med tidigare koppling till bolaget” som en av orsakerna till Sensodetects problem. Trots att han också tagit Johan Möllerström i försvar kan formuleringen knappast tolkas på annat sätt än att ett erkännande av att Möllerström-härvans effekter orsakat skada för bolaget.

Sensodetect utvecklar en medicinteknisk produkt som ska upptäcka störningar i hjärnan såsom ADHD och autism genom att patienten får lyssna på ljudsignaler i hörlurar samtidigt som elektroder fångar upp hjärnans respons på ljudet.

Rapidus har sökt PA Hedin utan att nå honom i tid för denna artikels publicering.

