Grönlandscirkus drabbar bolag

Donald Trumps utspel om Grönland och nya tullhot mot Europa får konkreta effekter för svenska företag, oavsett om hoten verkställs eller inte. Efter att USA höjde tonläget tappade Cognibotics i Lund en miljonorder i USA.

Donald Trumps återkommande tullutspel och tariffer har drabbat många skånska bolag, som Elonroad – vars strandade container Rapidus rapporterade om.

Ett annat exempel är robotikbolaget Cognibotics, som lämnar ett tufft år bakom sig. Bolaget led kanske främst av Europas och inte minst Tysklands stagnerade industri samt av en avvaktande riskkapitalmarknad. Nu kan också Donald Trumps återkommande vilda utspel läggas till listan med risker.

– Det har känts lite som en käftsmäll efter en annan, med många sömnlösa nätter, säger Cognibotics vd Fredrik Malmgren

Fredrik Malmgren

USA och Donald Trump har sedan gripandet av Venezuelas president Nicolas Maduro höjt tonläget mot Grönland, bland annat genom att håna Danmarks försvar och jämföra det med ett par hundslädar. Trumps regering har återkommande hävdat att Grönland är vitalt för ”världens säkerhet” och att USA vill anlägga missilförsvarssystem på ön.

På onsdagen tog historien en ny vändning när Trump sa att han inte tänker utnyttja militärt våld för att ta över Grönland och backade från nya tullhot mot europeiska länder. Det skedde efter att USA och Nato nått en överenskommelse. Enligt uppgifter till New York Times diskuteras ett förslag som ger USA kontroll över landområden på Grönland.

Kund ställde in order

Eskaleringen har redan fått en av Cognibotics kunder i USA – som producerar komponenter till luftfarkoster åt amerikanska försvaret – att ställa in en beställning. Det kostade Lundabolaget 1,2 miljoner kronor i uteblivna intäkter.

– De insåg att de behöver ställa om för att möta nya villkor för försvaret och leverera på nya tidskritiska beställningar. Därmed beslutade de att pausa vissa mer långsiktiga investeringar, säger Fredrik Malmgren.

Cognibotics har i dag bara fyra kunder i USA, men den potentiella marknaden i landet är enorm. Om konflikten mellan Europa och USA åter eskalerar är risken dock att hela marknaden utraderas, inklusive bolagets befintliga kunder.

Hela USA-marknaden kan stängas

– Om USA invaderar Danmark så stängs nog hela den marknaden för oss. Det finns exportrestriktioner för den här typen av teknik som regleras genom EU, vi får inte leverera om tekniken kan missbrukas och användas för att till exempel producera krigsmaterial.

Trots motgångar lyckades Cognibotics stänga året med tillväxt. Nettoomsättningen 2025 ökade till cirka 40 Mkr, efter att ha minskat under 2024. Fredrik Malmgren uppger att bolaget dessutom uppnådde lönsamhet under fjärde kvartalet i fjol, men att man fått skjuta upp lönsamhetsmålen något på grund av det osäkra omvärldsläget.