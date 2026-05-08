Olja, inflation och oro

Kriget i Iran har ökat risken för sänkt tillväxt och höjd inflation i världsekonomin, samtidigt som aktiemarknaden har börjat vända uppåt. – Konflikten har brutit nacken av Europas positiva momentum, säger Ålandsbankens chefstrateg Niklas Wellfelt i Lejonkulan.

I ett specialavsnitt av Rapidus podd Lejonkulan får Jan Dahlqvist besök av makroekonomen Niklas Wellfelt och Jonny Björklund, regionchef för Ålandsbanken – poddens huvudsponsor. Samtalet tar avstamp i oljekrisen för att utreda hur Sveriges ekonomi reagerar. Hur påverkas inflation och räntor av stigande energipriser? Vad händer med tillväxten? Hur agerar riksbanken och vad ska investerare tänka på i dessa tider?

Niklas Wellfelt beskriver i avsnittet hur kriget i Iran har brutit ett tidigare positivt ekonomiskt momentum. Prognoserna för global tillväxt har justerats ned, samtidigt som inflationsutsikterna har reviderats upp i spåren av stigande energipriser och ökad geopolitisk osäkerhet.

Jonny Björklund, Jan Dahlqvist & Niklas Wellfelt

– Det som är riktigt jobbigt är om du har en svagare tillväxt och samtidigt en inflation som stiger och inflationsförväntningar som börjar skruvas upp. Då måste centralbankerna ta kommandot och försöka styra inflationsförväntningarna. Då kan man hamna i ett läge där centralbankerna ”tvingas” kväva tillväxten, säger han i avsnittet.

Samtidigt menar han att Sverige än så länge står relativt stabilt. Den underliggande inflationen är fortsatt låg, säger han, och så länge inflationsförväntningarna hålls under kontroll tror han att Riksbanken kan hålla sig lugn.

– Det faktum att vi är oroliga är jag inte orolig över, säger han.

Han anser också att regeringens finanspolitiska stimulanser under valåret varit onödiga. Han beskriver Sveriges statsfinanser som starka och menar att åtgärderna snarare handlat om att ge väljarna ”bröd och skådespel” än om att möta ett akut ekonomiskt behov.

Glöm inte att följa podden på Spotify och Podcaster.