Serieentreprenörens nya giv

Helsingborgsprofilen Karsten Deppert har bland annat grundat matsvinnsbolaget Rscued och coworking-kedjan Mindpark. Nu ska han hjälpa svenska företag att bli klimatneutrala.

Globala jättar som Microsoft och Google, och svenska storbolag som Klarna och Kinnevik, satsar stora pengar på att bli klimatneutrala.

Karsten Deppert

– Men de flesta svenska bolag har inte någon aning om detta alls, säger entreprenören Karsten Deppert, som därför har dragit igång Carbon Collective.

Förmedla kolsänkor

Idén är att hjälpa små och medelstora företag att bli klimatneutrala genom att förmedla kolsänkor. Enligt Naturvårdsverket tar kolsänkor upp mer koldioxid från atmosfären än vad de släpper ut och på så sätt bidrar de till att minska mängden växthusgaser i luften.

När ett företag köper kolkrediter ger det ett spårbart bevis på den mängd kol som lagrats, vilket kan användas i exempelvis klimatredovisning.

– För många företag som vill vara klimatneutrala behövs det att de både minskar sina utsläpp och att de även fångar in den koldioxid som är väldigt svår att minska helt.

– Det gäller saker såsom inköp av möbler, resor och annat. Speciellt tjänstemannaföretag som advokatbyråer, IT-konsultföretag och arkitektbyråer har svårt att minska sina utsläpp till noll. Då krävs någon slags koldioxidlagring för att ta bort deras klimatpåverkan helt. Det är det vi löser, säger Karsten Deppert.

Enkelt förklarat kan upplägget liknas vid klimatkompensation när man som konsument köper en flygresa och betalar för minskade utsläpp någon annanstans i världen som motsvarar flygets klimatpåverkan.

Bryr sig företagen om det här?

– Många företag bryr sig om detta för egen del, de vill göra gott för miljön och vinningen är att de blir klimatneutrala. Samtidigt är det här en fråga om kundnytta för många. Har du storbolag som kunder är sannolikheten stor att det kommer frågor om just miljöpåverkan.

Kända medgrundare

I Carbon Collective ingår nyckelpersoner som Zhenni Liang (medarrangör av klimatkonferensen The Drop) och Niklas Carlsson (entreprenör inom livsmedel och tång). Bolaget har redan knutit till sig sina första kunder. Målsättningen är att få in totalt tio kunder i år och 100 kunder nästa år.

– Inom tre år tror jag vi når 1 000 kunder i Sverige. Det som gör biokol speciellt intressant är att det lagrar koldioxid i tusen till hundratusentals år, samt att verktygen redan finns tillgängliga idag med lokala producenter i Sverige, som kan tillverka mer biokol om efterfrågan finns. Men det jag upplever saknas är det aktiva säljarbetet för att få bolagen att upptäcka detta.