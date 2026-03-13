Så ska Najell växa vidare

PODD: Najell är uppstickaren i babybranschen som på fem år gått från en omsättning på 10 Mkr till nästan 200 Mkr, och med bra lönsamhet. Men tillväxtresan är inte över. I Rapidus podd Lejokulan berättar grundaren Niklas Najafi Kristensen om nästa steg.

Najell belönades nyligen med utmärkelsen Årets Rapidusföretag för det entreprenörskap som tagit paret Niklas och Freja Najafi Kristensen från studentrum till dagens ställning som en aktör att räkna med i branschen.

I podden Lejonkulan berättar Niklas Najafi Kristensen om hur den fortsatta tillväxten ska gå till och hur han ska utmana självaste Babybjörn om marknaden för småbarnsartiklar.

På agendan står egna fysiska butiker i Norden, varav en öppnar i Stockholm inom kort.

