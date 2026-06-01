Ny venture-studio söker startups

För bara några veckor sedan drog Rinda igång. Bakom Skånes senaste venture studio står tre personer med mångårig bakgrund inom företagsbyggande.

Venture studios, också kallade startup studios eller venture builders, är bolag som specialiserar sig på att bygga upp och lansera nya startups. De går in i startups i ett tidigt skede, ofta betydligt tidigare än vad etablerade inkubatorer gör.

Ett par skånska exempel är Malmöbaserade Djäkne Startup Studio och Startup Studio Malmö. Det senaste tillskottet i Skåne heter Rinda Venture Studio, som har sitt säte i Lund.

David Everlöf, Caroline Josefsson och Victoria Sandberg, till höger Caroline Josefsson

– Just nu är vi ute och lär känna det lokala ekosystemet och träffar entreprenörer och bolagsgrundare, säger Rindas medgrundare och vd Caroline Josefsson.

Hon beskriver sig själv som Rindas kommersiella kraft, med en bakgrund inom detaljhandel, tillverkning och läkemedel, från Ikea och Barista Fairtrade Coffee till Icopal, Interpares/Woody Bygghandel, och senast som kommersiell chef på MWI Animal Health, en nordisk veterinärgrossist inom läkemedelskoncernen Cencora.

Rindas två andra medgrundare är den Malmöbaserade ängelinvesteraren Victoria Sandberg och den Lundabaserade företagsbyggaren David Everlöf.

Startups sökes

Rinda är just nu i samtal med potentiella portföljbolag och välkomnar grundare, soloprenörer och investerare som vill veta mer. Några konkreta bolagsnamn vill Caroline Josefsson inte nämna i dagsläget.

– Vi kommer gå in med sweat equity och bidra med tid, kunskap och arbetsinsats. Vi går in i startups i ett tidigt skede och bidrar med våra erfarenheter snarare än kapital, säger Caroline Josefsson.

– Beroende på hur långt ett bolag har kommit kan vi ta en större eller mindre ägareandel, men grundtanken är att vi tar en aktiv roll i bolaget snarare än att vara en passiv investerare.

Svettkapital innebär kort och gott att en investerare går in ett bolag och aktivt bidrar med kunskap istället för att investera rena penga och i utbyte får en ägarandel.

– Vi kommer också att bygga en investeringsfond inom ett till ett och ett halvt år. Hur stor fonden blir vågar jag inte svara på i dagsläget.

Rinda Venture Studio kommer främst att investera i skånska bolag.

– Här i Skåne finns det i dagsläget inte så många venture studios, samtidigt som det finns mycket innovation hos såväl soloentreprenörer som från Malmös och Lunds universitet. Vi tittar inte på specifika branscher, utan mer på bra personer och bra idéer. Vi håller alla dörrar öppna.