Alltid beredd att investera mer

I det nya avsnittet av Rapidus podd Lejonkulan möter vi Polynom Invests vd Mats Lind för ett samtal om risk, investeringspsykologi och bolagsbyggande.

Mats Lind berättar om vägen till Malmö från finansvärldens centrum i London och New York. Från riskmodeller efter LTCM-kraschen till att bygga bolag för privatsparare.

Lejonkulans programledare Jan Dahlqvist och Mats Lind, Polynom Invest.

– Det var en helt annan kultur och en helt annan marknad. Jag har intervjuat för folk som har gjort sin styrketräningsrutin framför mig, magmaskiner och allt möjligt konstigt. En annan svensk storbank frågade om jag ville ha glass hela tiden, säkert 15 gånger under intervjun. Ytterst märkliga saker, säger Mats Lind.

Idag leder han Polynom Invest som vill göra investeringar i onoterade bolag mer tillgängliga för småsparare. Vi får höra hur Polynom städat upp i sin portfölj, varför team och struktur väger tungt i investeringsbesluten och vad småsparare bör tänka på innan de börjar investera i onoterat.

– Den största lärdomen genom min karriär är väl att din första investering i onoterat aldrig är din sista investering. Du måste alltid vara beredd att investera mer pengar, säger Mats Lind.

