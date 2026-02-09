Kraftiga reaktioner på skånska rapporter

De senaste dagarnas kvartalsrapporter från skånska börsbolag gav upphov till rejäla kast i aktiekurserna, både uppåt och nedåt. Marknaden ser mer på vd:arnas prognoser om framtiden än vad siffrorna säger.

Aktiemarknaden var inte nådig mot plastföretaget Nolato från Torekov när bolaget släppte rapport i torsdags. Aktien föll med 14 procent när bolaget redovisade en minskad omsättning på grund av kronförstärkningen. Justerat för valuta steg omsättningen med 2 procent.

I reda siffror blev omsättningen 2,3 miljarder kronor i det fjärde kvartalet, jämfört med 2,4 miljarder året innan. Rörelseresultatet, ebita, föll marginellt från 240 Mkr till 238 Mkr.

Vd Christer Wahlquist pekar på att helåret uppvisat en resultatförbättring på 11 procent. Han pekar också på att koncernen har en stark finansiell ställning som medger en förvärvstillväxt:

Christer Wahlquist

”Framöver kommer fokus att skifta till att komplettera vår befintliga affär med kompetens inom nya material och teknologier. Nolato ska fortsätta på sin strategiska resa med ökad lönsam tillväxt, såväl organisk som förvärvad”, skriver han i rapporten.

Strax efter rapportsläppet och kursfallet köpte Christer Wahlquist och andra i ledningsgruppen aktier i bolaget.

Boozt

Tvärtom var det för det svensk-danska e-handelsbolaget Boozt som kom med rapport på fredagen. Aktien steg med 10 procent sedan vd Hermann Haraldsson flaggat för ett starkare 2026 än 2025.

Siffrorna i fjärde kvartalet var oförändrade jämfört med samma period året innan. Omsättningen blev 3,1 mdr och rörelseresultatet 306 Mkr med en marginal på 9,8 procent.

Prognosen för 2026 är en omsättningsökning med 3 till 8 procent, med valutaeffekt borträknad. Hermann Haraldsson sa dock till nyhetsbyrån Direkt att han inte utesluter en tvåsiffrig tillväxt i andra halvåret. Orsaken till att första hälften blir svagare är att inköpen redan är gjorda och att dessa gjordes med försiktighet.

Hermann Haraldsson

”Inköpen för första halvåret i år gjordes i augusti-september förra året, och då vi nog var lite mer pessimistiska. Vi var inte säkra på om vi kunde sälja av det lager vi hade, men det gjorde vi, och nu har vi en mycket stark och ren balansräkning, så vi har kunnat köpa in inför det förväntat starka andra halvåret”, säger han till Direkt.

Gullberg & Jansson

Swimmingpool-företaget Gullberg & Jansson i Helsingborg har genomgått ett stålbad under högränteperioden men har skurit kostnader, skrivit ned goodwill och avyttrat ett förlustdrivande affärsområde. Nu ska frukterna av detta börja skördas.

Omsättningen steg från 46 Mkr till 67 Mkr i det fjärde kvartalet medan rörelseresultatet blev en ökad förlust från minus 6,7 Mkr till 15,5 Mkr.

Peter Bäck



”Vi går in i 2026 med en mer fokuserad koncern och en förenklad struktur. De förändringar som genomförts under 2025 syftar till att minska komplexiteten, sänka kostnadsbasen och skapa bättre förutsättningar för stabil lönsamhet och kassaflöde”, skriver Peter Bäck i rapporten.

Gullberg & Jansson har nu två affärområden: Hem & Trädgård där poolerna finns, samt Park & Miljö som säljer maskiner till offentlig miljö, till exempel gatusopningsmaskiner och större gräsklippare.

Kjell Group

Kjell Group i Malmö, som driver elektronikkedjan Kjell & Company, levererade på måndagen siffror som var i linje med vad vd Sandra Gadd flaggade för redan i januari.

Omsättningen minskade med 9,9 procent till 697 Mkr i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet gick från plus 20 Mkr till minus 6,2 Mkr.

Sandra Gadd är i gång med en turn around av bolaget som aktiemarknaden uppenbarligen tror på. Aktien handlades upp med 10 procent på måndagmorgonen.

Sandra Gadd

”Med ett halvår som fokuserats på att rensa och omförhandla så har vi kortsiktigt färre varor i sortimentet, och otillräcklig mängd av varor från vårt bassortiment i lager vilket har påverkat försäljningen negativt. Det syns svart på vitt på topplinjen. Vi vet vad som behöver göras, men det har helt enkelt inte funnits utrymme att få det gjort. Vid utgången av året har vi därför ett lager som vi behöver arbeta väldigt aktivt med att fylla på”, skriver Sandra Gadd i rapporten.

Hon tar ut svängarna en bit extra i sitt vd-ord:

”För precis som i ’the Stockdale Paradox’ där den amerikanska generalen James Stockdale överlevde år av fångenskap och tortyr genom att hålla fast vid två saker samtidigt, en orubblig övertygelse om att bli fri samtidigt som han mötte sin verklighet precis som den var utan en naiv tro att friheten fanns runt hörnet så har vi en övertygelse om att lyckas. Vi vet vad som ska göras. Samtidigt ser vi nuläget precis som den är. Utan omskrivningar.”