Spotlight har städat klart

Den Malmöförankrade finanskoncernen Spotlight Group har storstädat och ridit ut de senaste årens finansiella isfrossa. – Vi har vänt tillbaka till vinst, vilket ju visar att vi har gjort rätt saker, säger vd Peter Gönczi.

Finanskoncernen Spotlight Group är inte vad den en gång var. Så sent som i förra veckan såldes dotterbolaget Placing Corporate Finance till Björn Schäfer, som under lång tid varit verksam i koncernens dotterbolag Spotlight Stock Market.

Björn Schäfer har alltså “gjort en Neuding”. Finansprofilen och Spotlights före detta vice vd Marcus Neuding köpte nämligen dotterbolaget Sedermera Corporate Finance för att driva det vidare i egen regi.

Även kommunikationsbolaget Shark Communication har sålts, precis som eAktiebok och MC Logg, och dotterbolaget Kalqyl är nedlagt. Startskottet för storstädningen var försäljningen av koncernens innehav i danska Sea House Capital.

Peter Gönczi

– Vi har vänt tillbaka till vinst, vilket ju visar att vi har gjort rätt saker, säger Spotlight Groups vd Peter Gönczi, som idag släppte bokslutskommuniké för 2025.

Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter visade en vändning till vinst under det fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet blev 1 miljon kronor, med en rörelsemarginal på 3,3 procent.

Omsättningen för kvarvarande verksamhet steg drygt 10 procent till 30,3 Mkr under kvartalet och 8,2 procent för helåret.

Konjunkturen börjar vända

Ökningen tillskrivs utvecklingen på Spotlight Stock Market, vilket enligt Peter Gönczi kan ses som att konjunkturen börjar vända något.

– I det fjärde kvartalet noterades åtta nya bolag på Spotlight Stock Market och handelsvolymerna ökade kraftig under fjolåret, säger han.

Handelsvolymerna ökade 2025 med 104 procent, från 17,7 miljarder kronor till 36 mdr.

Kvar i koncernen finns nu marknadsplatsen Spotlight Stock Market samt emissionsinstitutet Nordic Issuing.

– Det här har varit vår strategi under en längre tid. Det är fortsatt en stor osäkerhet på den globala marknaden, men trots det är vår övertygelse att den kvarvarande verksamheten kommer att uppvisa tillväxt under det första kvartalet 2026.