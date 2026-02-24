Valutaorkan mot Bonesupport

Bencementbolaget Bonesupport levererade en vinst över förväntan i kvartalsrapporten, men kronförstärkningen äter upp en stor del. Ett annat skånskt rapportfall var Move by Bike.

Bonesupport hade redan flaggat för omsättningsnivån i det fjärde kvartalet. Detta efter att ledningen reagerat på ryktesspridning av negativ karaktär på aktiemarknaden. Nu kom facit och det var exakt som de hade sagt, 313 Mkr.

Rörelseresultatet blev 82 Mkr, jämfört med väntade 71 Mkr. Trots det föll aktien med nästan 8 procent när börsen öppnade, men återhämtades till en uppgång på ett par procent efter någon timme. Detta efter en utförslöpa som under ett års tid sänkt aktien med 50 procent. Bonesupport är en av börsen mest blankade aktier.

Valutamotvinden är hård för Bonesupport. En omsättningsökning som i fast kronkurs var 36 procent reduceras till 22 procent när försäljningen räknas om till aktuell kronkurs. Ännu värre var försäljningen i USA, där en tillväxt på 40 procent äts upp till nästan häften av kronans uppgång, till 24 procent.

Torbjörn Sköld

”Ökad marknadspenetration, fördjupad evidens och regulatoriska framsteg skapar tillsammans en robust plattform för fortsatt expansion. Vi går in i 2026 med en stark finansiell och kommersiell bas och upprepar vår guidning om en försäljningstillväxt på över 35 procent i konstant valuta”, skriver vd Torbjörn Sköld i rapporten.

Move by Bike

Cykeltransportföretaget Move by Bike låg risigt till för ett år sedan och tvingades i rekonstruktion. Med ny vd, ny logga och nya reklamsamarbeten har bolaget tagit sig tillbaka, men främst genom avskrivna fordringar genom rekonstruktionen.

För helåret 2025 blev omsättningen 34 Mkr, upp från 21 Mkr. Rörelseresultatet hamnade nära noll, efter en förlust på 53 Mkr året innan. Det är dock främst en effekt av ackordet i rekonstruktionen.

Fredrik Videlycka

”Rekonstruktionen gav oss ett finansiellt omtag, men det verkliga arbetet har skett i den operativa vardagen – i hur vi planerar, hur vi leder och hur vi nyttjar våra resurser”, skriver vd Fredrik Videlycka.

Aktien föll med som mest 18 procent på tisdagmorgonen.