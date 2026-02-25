Efter Apple och Meta – nu satsar Jan Erik Solem på robotik

Polar Rose såldes till Apple och Mapillary till Meta. Nu är Jan Erik Solem tillbaka i Malmö med Staer – ett bolag som vill bygga mjukvaran bakom mobila robotar. ”Ambitionen är att äga det här spacet.”

Efter fem år på Meta ger sig Malmöentreprenören in i ett nytt teknikskifte. Med nystartade Staer vill han samordna nästa generation mobila robotar.

Jan Erik Solem

— Det kommer vara väldigt svårt att vara konkurrenskraftig när det gäller fysiskt arbete om man inte introducerar robotik och AI. Om några år kommer fysiskt arbete behöva AI-koordinering – och robotar som utför en del av arbetet, säger Jan Erik Solem, vd och medgrundare till Staer.

Sålt två gånger – till Apple och Meta

Jan Erik Solem är välkänd på den svenska och skånska techscenen. Hans första bolag, bildanalysföretaget Polar Rose, såldes till Apple 2010. Karttjänsten Mapillary köptes av Meta 2020 och Solem följde då med till den amerikanska teknikjätten. Det är med utgångspunkt i Mapillary och Metas teknologi som Staer utvecklats.

— Det vi jobbar med är den rumsliga förståelsen som man behöver om man ska röra sig runt i rummet. Vi byggde 3D-kartstacken för Metas VR-headset när vi var på Meta och nu gör vi samma sak för mobila robotar, säger Jan Erik Solem.

Staer grundades i september förra året. Till bolaget har Solem tagit med sig medgrundare från sina tidigare bolag: Carl Silbersky, Johan Gyllenspetz, Peter Neubauer, Pau Gargallo och Yubin Kuang.

Robotar som förstår var de är

Bolaget har utvecklat en mjukvara som kan användas i olika typer av mobila robotar. Den samlar in och analyserar data från robotarna och koordinerar deras rörelser – en lösning som fram tills nu inte varit möjlig, menar Solem.

— Många av dem som investerade i robotar till sina lager för tre eller fyra år sedan blev nog brända på det, för tekniken var inte riktigt mogen.

Han syftar bland annat på att robotleverantörer haft låsta hård- och mjukvarulösningar där båda delarna sällan kunnat leverera den funktion som förväntats. Idag är lösningarna, teknikstackarna, mer uppdelade och därför kan mjukvaruleverantörer som Staer, som specialiserat sig på rumslig analys, nu förbättra robotarnas navigering och samordning.

Mobila robotar förflyttar sig när de utför sina uppgifter. Det är alltså inte en robot som hanterar ett specifikt moment i en produktion på en lina, utan en robot som kräver en förmåga att läsa av rummet – lite som självkörande bilar behöver förstå och tolka stadsmiljön.

Kommersiella avtal nära

Med ett erfaret grundarteam och teknikutvecklingen inom AI har Staer kunnat utvecklas fort. Bolaget genomför pilottester med kunder i Sverige och andra europeiska länder, vilka vill Jan Erik Solem inte avslöja. Han räknar med att teckna bolagets första kommersiella avtal inom några månader.

Affärsmodellen bygger på en prenumerationstjänst som säljs till företag som använder mobila robotar i sina anläggningar, exempelvis lagerägare eller logistikbolag.

Marknad värd 300 miljarder kronor

Marknaden för mobila robotar bedöms enligt ABI Research kunna växa från strax under 30 miljarder dollar 2025 till över 75 miljarder dollar 2030, en årlig tillväxt på över 16 procent. Det är huvudsakligen lager och logistik som driver på utvecklingen, men användningsområdena för mobila robotar bedöms öka under kommande år.

Hur stor del av den marknaden som Staer siktar på vill Solem inte gå in på i detalj, men uttrycker målsättningen i en enkel mening.

— Ambitionen är att äga det här spacet globalt.

Staer har säkrat finansiering om 8 miljoner Euro och har under hösten tagit in drygt hälften av detta. Investerare är Malmöfonden Pale Blue Dot och LDV Capital som också var investerare i Mapillary. Bolaget värderas till strax över 173 miljoner kronor efter investeringen, enligt ägartjänsten Eivora.