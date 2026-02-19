Därför hamnar skånska aktier på efterkälken

När inte ens två månader av året har gått står det klart att skånska aktier hamnar på efterkälken jämfört med börsen som helhet. Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede har ett par teorier om varför.

Medan indexet OMX30, alltså de 30 största bolagen på börsen, har stigit med drygt 9 procent hittills i år har hela börsen gått upp med 4 procent. Storbolagen går alltså bättre än de mindre.

Jag blev tillfrågad att i tisdags tala inför Aktiespararna i Malmö om det skånska näringslivet, dess aktier, och hur de påverkas av det turbulenta omvärldsläget. Och då visade jag siffrorna ovan.

Jag visade också hur de skånska aktierna gått hittills i år. Där är facit minus 7 procent.

Gunnar Wrede

Är det så att skånska börsbolag påverkas mer negativt av Trumps hot om tullar, kronförstärkning och allmän geopolitisk oro? Svaret är faktiskt ja. Följdfrågan blir naturligtvis varför det är så.

Ett försök att svara på den frågan kan ges med några exempel.

Lime Technologies, Camurus och Nolato är tre framgångsrika skånska bolag inom vitt skilda branscher: IT, läkemedel och formgjutning av plast. Alla tre föll kraftigt på börsen sedan de släppt sina kvartalsrapporter, trots att siffrorna var långt ifrån dåliga.

I fallet Camurus guidade ledningen för en tillväxt under 2026 som var betydligt lägre än förväntat. Här finns flera spöken: Valutamotvinden blåser hårt, flaggskeppsprodukten Buvidal mot opioidberoende går inte så bra som väntat och här är USA en stor marknad.

Osäkerheten kring vad som gäller med läkemedelstullar i USA kan mycket väl ha påverkat försäljningen. Dessutom har Camurus aktie efter en långvarig uppgång dragit på sig blankning.

I fallet Nolato har omsättningen legat still i tre år, mycket beroende på att man dragit sig ur Ryssland och att nya produkter på andra marknader inte kunnat kompensera. Nya kvartalssiffror låg under marknadens förväntningar.

AI pressar SaaS-bolag

I fallet Lime räknar analytiker nu med att tillväxttakten kommer att avta. Här spökar en ny vinkel på AI-nojja: Limes affärsmodell är SaaS, som varit i ropet i tio års tid.

SaaS betyder software as a service och innebär på svenska att kunden prenumererar på en programvara. Det ger stabila och återkommande intäkter. Detta har investerare gillat.

En fråga som investerare börjat ställa sig är dock om kunderna själva kan lösa sina uppgifter med AI och därmed göra SaaS-bolag onödiga.

Skåne dömt till småbolagslistor

Med skånska mått mätt är dessa tre bolag ganska stora, men på kapitalmarknaden räknas de som små. Vi i Skåne får tugga i oss det faktum att vi bara har ett enda bolag med bland de 30 största på börsen. Det är Alfa Laval vars aktie gått finfint genom omvärldsoron.

De stora börsbolagen möts av överseende bland investerare när kronkursen äter upp omsättning och resultat. De flesta har ändå klarat att visa upp tillväxt även med valutamotvind och tullhot eftersom de ofta tillverkar på de marknader där produkterna säljs.

De små bolagen saknar motståndskraft mot de stora trenderna. Och i Skåne är de flesta börsbolag små. Lägg därtill att många skånska börsbolag är forskningsbaserade och saknar intäkter. Sådana aktier är i dagsläget iskalla.

Detta har medvetna aktieinvesterare tagit fasta på, vilket visar sig i att investerare börjat sälja sina småbolagsfonder. Då måste fonderna sälja delar av sina aktier, vilket skapar nedgång.

Alltså: AI-nojja, valuta, tullhot, allmän osäkerhet kring världsläget påverkar inte skånska bolag mer än andra för att de är skånska, utan för att vi i vår region har en övervägande del småbolag på börsen.

Orsakerna till det är en annan historia. Men undertecknad noterar att entreprenörer och ägare till skånska bolag tycks sakna viljan att bygga stora företag som står på egna ben, utan hellre föredrar att sälja och casha hem.