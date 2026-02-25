Grundaren stärker greppet om I Love Lund

Björn Englund köper på sig fler aktier i I Love Lund. Därmed stärker han sin ställning som den röstmässigt klart största enskilda ägaren i det lokala investeringsbolaget.

I den aktuella transaktionen köper Björn Englund ytterligare totalt 1 500 röststarka A-aktier av tidigare styrelsemedlemmen Sven Johansson.

Björn Englund

Ensam ägare av A-aktier

– Han jobbade aktivt i början men har sedan varit inaktiv och till exempel inte suttit i styrelsen de senaste fem åren. Då tyckte vi att då passade det bra att jag köpte tillbaka de här aktierna av honom. De enda som hade A-aktier var jag och han, så från och med nu är det bara jag. Jag var redan största aktieägare och jag fortsätter att vara största aktieägare, säger Björn Englund.

Hans röstmässiga ägande ökar i och med affären från tidigare 21,9 till 24,6 procent, och av bolagets totala aktiekapital från tidigare 3,4 procent till 3,8 procent. I Love Lunds största aktieägare sett till andel av aktiekapitalet är Malmöbaserade Polynom Invest med 8,0 procent.

Halverad aktie på tre år

I Love Lunds B-aktier är noterade på Spotlight där kursen närapå halverats de senaste tre åren. Men Björn Englund tvekar inte att satsa ytterligare och understryker att han ser sig ha kvar positionen som storägare på lång sikt.

– Vi tycker att inte att marknaden uppskattar portföljen vi har. Vi ser en ljusnande framtid för Lunds innovationsbolag och vi tror på detta lika stenhårt som vi har gjort tidigare. Strukturellt är vi ett lika bra och välmående företag som vi har varit tidigare. Jag känner mig trygg och bra i detta.

