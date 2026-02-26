Årets Rapidusföretag – Najell

På onsdagkvällen ställde Rapidus och Vinge till med storslagen fest när Årets Rapidusföretag och Årets Friskt Vågat korades för 25:e året i rad. För Najell har små steg blivit stora.

Kvällen började i sedvanlig ordning med nätverkande i advokatbyrån Vinges lokaler i centrala Malmö. Stort tack till alla deltagare för en härlig tillställning, stämningen var på topp direkt.

Freja och Niklas Najafi Kristensen

Tempen steg ytterligare när kvällens huvudpersoner intog scenen. Årets Rapidusföretag 2025 är Najell, med företagsbyggarna Niklas och Freja Najafi Kristensen i spetsen. Grundarparet mottog priset till publikens jubel och Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede höll i trådarna när det var dags för vinnarintervju.

Strikta kriterier

Men innan dess fick juryn säga några ord. Juryn, som består av Linus Wiebe (Fåhraeus Startup and Growth Fund, FSG), Jeanette Andersson (medgrundare av FemOwn och ordförande i Almi Invest Syd) och Sami Niemi (Spintop Ventures), berättade om kriterierna för Årets Rapidusföretag.

– Bolaget måste ha sitt säte i Skåne. Man måste ha innovationshöjd, ordentlig tillväxtpotential och så ska man ha kommit en bit på sin resa. Man behöver inte på något sätt vara klar, men man ska visa att man kan växa, sa Linus Wiebe.

Ambitiösa tillväxtplaner

– Jag har sagt att vi ska omsätta 1 miljard år 2030 och det står jag för. Ambitionen är att bygga en one-stop-shop, som erbjuder produkter från det att man plussar till dess att barnet fyller tre år, sa Niklas Najafi.

Entreprenörsparet från Lund har gjort en imponerande resa med sitt babybolag som grundades 2012. Idag har Najell runt 60 anställda med en omsättning på nära 200 miljoner kronor och god vinstmarginal.

Niklas är vd och Freja är bolagsjurist och sköter HR-biten. Hon var tidigare anställd på Vinge samtidigt som paret försökte få snurr på Najell.

Ibland har det bråkats över frukostbordet. På Rapidus gala var det pussar och glädje.

– Från början var det jättenervöst att driva bolag som par. Nyckeln till framgång är att vi har helt olika roller i bolaget. Det gäller att tvåsamhetsstyra och inte skapa osäkerhet i organisationen, sa Freja, samtidigt som paret erkände att det har förekommit ett och annat bråk kring frukostbordet.

Brände första nyemissionen direkt

Paret berättade också om dippar de haft, som när de tog in pengar 2015 och brände allt direkt. Då var det svårt att genomföra nästa runda utan att egentligen ha bevisat något. Tipset till andra entreprenörer blev kort och gott ”man måste vara lite naiv för att klara sig”.

Najell förknippas främst med e-handel men storsatsar nu på fysiska butiker. Under fjolåret öppnades en butik i Danmark och en i Norge.

– Den 17 mars öppnar vi en butik i Stockholm och tanken är att öppna ytterligare fyra under året. Vi tittar på Bergen, Århus, London och på Sveriges framsida, sa Niklas.

Det har varit mycket skriverier om att barnafödandet i Sverige minskat drastiskt. Men det verkar inte påverka Najell. Bolaget växer och kan inte värdera hur det minskade barnafödandet påverkar tillväxten. Freja konstaterade dock en sak:

– Vi har ju höga ambitioner och vi har inte nått varje barn som fötts. I alla fall inte än.

Vill du veta mer om Najell och bolagets framtidssatsningar så kan du läsa en färsk intervju med och Niklas Najafi här.

Falkenklev Logistics årets Friskt Vågat

Hyllades gjorde även Falkenklev Logistik som kammade hem Årets Friskt Vågat. Victor Falkenklev fick ställa sig i strålkastarljuset och berätta om det som är på väg att bli Europas grönaste åkeri.

Victor Falkenklev

Bara 26 år gammal tog han över vd-rollen i familjens åkeri 2017. Då bestod flottan av 80 diesellastbilar. Idag har den utökats till 140 bilar och det som är friskt vågat är att Victor vågat förnya ett gammalt företag.

Byter ut 140 lastbilar – mot eldrivet

– För fem år sedan började jag kika på el istället för diesel. Jag blev mer medveten om vad som händer i världen och kände att vi kunde göra en miljöinsats. Vi kallar oss själva Europas grönaste åkeri och om ett år är vi säkert det, då är alla våra lastbilar eldrivna.

Falkenklev Logistik har huvudkontor i Malmö. Bolaget har 220 chaufförer och den största kunden är DHL.

– Jag pitchade idén om eldrift för DHL, som var med på tåget efter lite övertalning. Men tyvärr styr pengarna fortfarande hos andra, sa Victor.

För honom var det aldrig någon tvekan om att ta över familjeföretaget. Under kvällen sa han att han aldrig haft måndagsångest och att resan har varit väldigt rolig.

Investerat kvarts miljard

Däremot har investeringskostnaden på över en kvarts miljard för eldrift varit stressig, för alla utom Victor själv.

– Banken var skärrad, precis som ekonomichefen och min mamma. Men jag har en god känsla i magen. Ska man gå i konkurs är det här ett bra sätt att göra det på, sa han med glimten i ögat.

Falkenklev väljer medvetet ett par år med förlust för att nå målet om ett grönt åkeri. En diesellastbil går loss på 1,3 miljoner kronor, enligt Victor. För en ellastbil får han däremot punga upp 3 miljoner plus. Därför har bolaget börjat investera i andra intäktskällor, som solceller och laddningsstationer.

– Min vision är att nå målet om 100 procent eldrift, då är jag nöjd i alla fall. Efter det vet jag inte vad jag ska göra med mitt liv, sa Victor med ett stort leende.

Läs mer om hans resa här.

Dan Olfosson i rampljuset

Under kvällen fick även Malmöprofilen Dan Olofsson ställa sig i rampljuset. I korta drag gick hans anförande ut på att han gillar Malmö och att det finns många positiva krafter i staden. Men, när det kommer till näringslivet finns det mycket övrigt att önska.

Dan Olofsson

– I grunden är kommunstyrelsen i Malmö helt ointresserade av näringslivet. De är idélösa, trötta och borde bytas ut, sa Olofsson.

Han drar paralleller till Landskrona där han hävdar att kommunledningen ser bortom partifärger och därmed har en förmåga att utveckla och driva projekt tillsammans med näringslivet.

Malmös kommunstyre var inte på plats och kunde försvara sig, och vem som har rätt och fel får vi ta en annan gång. En sak är dock säker: Sista ordet är inte sagt.