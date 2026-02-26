Wesports växer så det knakar

Serieentreprenören Mikael Olanders sportutrustningsföretag Wesports levererar rejäla tillväxtsiffror i kvartalsrapporten. Förlust är dessutom vänd till vinst för helåret. Men aktiemarknaden var inte nöjd.

Wesports är Mikael Olanders tredje företagsbygge, efter Cdon Group och BGH Group. Bolaget börsnoterades så sent som i december med teckningskursen 80 kronor per aktie, vilket värderade bolaget till 2,2 miljarder kronor. Det är den största skånska börsnoteringen på länge.

Mikael Olander

De som tecknade för 80 kronor blev dock snabbt besvikna när kursen omedelbart föll till 70 kronor när handeln öppnades den 9 december i fjol. Sedan dess har kursen pendlat mellan 65 och 70 kronor.

Wesports har ambitiösa mål. Omsättningen ska vara 10 miljarder år 2031 och ebita-marginalen ska vara mellan 7 och 8 procent.

På torsdagen släppte bolaget sin rapport för det fjärde kvartalet det är inget fel på tillväxten. Omsättningen ökade med 31 procent på helåret till 3,1 miljarder kronor och den justerade ebita-marginalen var 6,1 procent.

Året innan gick Wesports med förlust eftersom bolaget är byggt på förvärv av enskilda sporthandlare. Nu har kassaflödet hunnit i kapp och var positivt med 200 Mkr på helåret.

Trots att Wesports ser ut att leverera på sina mål så här långt togs rapporten emot med en gäspning på börsen, med i stort sett oförändrad aktiekurs runt 67-68 kronor.

En plump i protokollet var att maringalen för det fjärde kvartalet var lägre än för helåret, på 4,8 procent.

Ted Sporre

”Vi står väl positionerade för året och ser en positiv trend för sport och hälsa bland konsumenterna. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg mot våra finansiella mål”, skriver vd Ted Sporre i rapporten.

Läs Rapidus intervju med Mikael Olander ett par dagar efter börsnoteringen där han kommenterar aktiens utveckling: