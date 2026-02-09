Han vägrar se ALS som obotligt

Neurometa Therapeutics i Lund är på väg att ta in pengar för ett nytt läkemedel mot ALS. Enligt vd Preben Bruun-Nyzell är intresset stort och diskussioner förs med flera utländska riskkapitalbolag.

– Jag kan inte avslöja beloppet i nuläget, eftersom vi ser ett stort intresse och kan komma att öka kapitalanskaffningsrundans storlek, säger Neurometas vd Preben Bruun-Nyzell.

Preben Bruun-Nyzell

Bolaget utvecklar så kallade neurometabola läkemedel. En neurometabol sjukdom är en ärftlig, sällsynt sjukdom där en genetisk defekt stör kroppens ämnesomsättning (metabolism), vilket skadar hjärnan och nervsystemet.

En av dessa är sjukdomar är ALS (amyotrofisk lateralskleros), en allvarlig, progressiv neurologisk sjukdom där nervceller i hjärnan och ryggmärgen förtvinar, vilket leder till förlamning av viljestyrda muskler.

Söker pengar för kliniska tester

– Det finns ett stort intresse för neurometabola läkemedel som en banbrytande ny behandlingsmetod mot ALS och andra neurodegenerativa sjukdomar. Neurometa Therapeutics har utvecklat ett mycket lovande nytt läkemedel som vi kommer att ta till klinisk prövning om cirka 18 månader, säger Preben Bruun-Nyzell.

För att ro den kliniska prövningen i hamn behöver alltså bolaget ta in pengar.

– Allt jag kan säga just nu är att vi har ett tecknat investeringsavtal med en investerare, och ett antal välkända europeiska och amerikanska bioteknik-riskkapitalbolag gör due diligence.

Neurometa Therapeutics hette tidigare 2N Pharma. Verksamheten är sprungen ur medgrundaren John Nielands forskning kring sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör.

Sedan hösten i fjol har bolaget laboratorium och kontor på Medicon Village i Lund.