Bakslag för Yazen 

Viktminskningsbolaget Yazen i Malmö rider på vågen med fetmaläkemedel. Men TLV:s nej till subvention för dessa läkemedel kan komma att banta den framtida tillväxten.

Yazen är en digital vårdtjänst som erbjuder en kombinerad behandlingsmetod för viktnedgång, vilken inkluderar recept på fetmaläkemedel som Wegovy tillsammans med stöd från läkare, dietister och coacher.

Fredrik Meurling

Men nu står det klart att patienter får fortsätta att betala för fetmaläkemedel själva. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) säger nej till subvention för Wegovy.

Sedan i våras har läkemedelsjätten Novo Nordisk, som marknadsför Wegovy, förhandlat med regionerna och TLV om hur en eventuell subvention skulle kunna se ut.

Hade kostat 55 miljarder

Enligt TLV hade det kostat staten 55 miljarder kronor att inkludera Wegovy i högkostnadsskyddet – mer än för samtliga läkemedel som idag ingår i förmånssystemet, förutsatt att alla de 1,6 miljoner svenskar med ett BMI över 30 skulle utnyttja det.

Rapidus har sökt Yazens vd Fredrik Meurling, som återkommer via sms.

”Det här är ett nederlag för erkännandet av obesitas som en väldigt kostsam sjukdom för samhället. Vi hoppades att TLV skulle ge förmån till en begränsad patientmålgrupp, exempelvis de med väldigt högt BMI, kroppsmasseindex, och olika allvarliga sjukdomskomplikationer.”

Muerling skriver vidare:

”Priset på läkemedlet påverkas inte av detta beslut utan endast att en begränsad patientmålgrupp inte får det på förmån, det vill säga ett högkostnadsskydd på 3800 kronor per år och en viss trappa till den nivån.”

Han svarar dock inte på frågan om hur TLV:s beslut kommer att påverkar Yazens affär.

Novo Nordisk hade ansökt för subvention för Wegovy för just en avgränsad patientgrupp, med mycket högt bmi och flera samtidiga sjukdomar. Men TLV befarar att läkemedlet kommer att användas till fler.

Risk för subventionsglidning

”Det finns en jättestor efterfrågan på de här läkemedlen och vi har ingen möjlighet att följa upp att det når rätt patienter. Det finns inga sådana register med information om BMI eller samsjuklighet” skriver TLV i ett pressmeddelande.

Vilka konsekvenser TLV:s beslut får för Yazen återstår alltså att se.

Yazen är grundat av Meurling själv, serieentreprenören Magnus Nyhlén, teknikchefen Otto Bretz och läkaren Martin Carlsson. Gänget har tidigare startat och byggt upp nätläkaren Min Doktor och den digitala specialistkliniken Blodtrycksdoktorn.

Bland storägarna finns Fåhraeus Startup and Growth, Luminar Ventures, finska Evli Growth Partners, schweiziska Helsana Health Invest, samt grundarna själva.

Förvirring kring Camurus

Även det börsnoterade Lundabolaget Camurus drogs med i nyhetflödet kring Novo Nordisk på måndagen. Det hade dock inte med TLV:s beslut att göra. Camurus aktie föll, konstigt nog, på nyheten att en studie visar att Novo Nordisks konkurrent Eli Lilys viktminskningspreparat har en marginellt bättre verkan än Novos. Och det är Eli Lily som Camurus har ett samarbete med.

”Det känns inte motiverat utifrån Novo Nordisk studieresultat, eller man kan säga fullständigt omotiverat, säger Camurus vd Fredrik Tiberg till Dagens Industri, angående kursreaktionen.