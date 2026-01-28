Kamprad-donation ger nya bolag

I början av förra året fick Lunds universitet den största donationen i lärosätets historia: Nästan en halv miljard dedikerad till cancerforskning. Nu syns resultat i form av nystartade Lundabolag.

420 miljoner kronor till tillämpad cancerforskning inom antikropps- och cellterapier. Det fick universitet i början av 2025 från Fru Berta Kamprads stiftelse, som Ikea-grundaren Ingvar Kamprad en gång startade efter att hans mamma drabbats av sjukdomen.

Summan kan ställas i relation till regeringens innovationssatsning som meddelades igår: 40 Mkr till 20 lärosätens holdingbolag. LU Holding är den största mottagaren och får 5,2 Mkr.

Nu börjar Kampradstiftelsens rekorddonationen ge konkreta resultat även utanför forskningsvärlden i form av nya bolag.

– Pengarna är riktade till att ta fram nya terapier och diagnostiska principer. Vi genomför den akademiska forskningen med hjälp av donationspengarna. Nu tar vi nästa steg för att kunna komma ut till patienter så fort som möjligt och då måste resultaten kommersialiseras, säger Carl Borrebaeck, professor i immunologi och en av de huvudansvariga forskarna vid centret som tagit emot donationen.

Carl Borrebaeck har också tidigare varit med om att starta en lång rad bolag skånska life science-bolag, bland andra Bioinvent, Alligator, Immunovia, Senzagen och Paindrainer. Nu är han en av grundarna bakom nybildade Oncovate, som bygger på forskning sprungen ur donationspengarna.

– Oncovate fokuserar på en ny terapeutisk molekyl som klassas som immunonkologi, det vill säga vi påverkar immunsystemet så att det blir aggressivt och slår ihjäl tumörer. Den här molekylen ska nu gå in i utveckling och klinisk prövning och då måste vi ha den i bolagsform.

Forskningen har utförts av Kristina Lundberg, lektor på Institutionen för immunteknologi på Lunds universitet, tillsammans med den tidigare doktoranden Viktor Sincic. Båda är medgrundare till Oncovate.

– Jag försöker se till så att konceptet fungerar och som i många av de andra bolagen vara den som öppnar kliniska samarbeten, kontakter med riskkapitalbolag och så vidare, säger Carl Borrebaeck.

Fler forskningsavknoppningar

En annan avknoppning från jättedonationen är Lead Biologics som professorn i klinisk genetik Thoas Fioretos ligger bakom. Rapidus skrev om bolaget redan 2024.

– Det är många forskargrupper med i den här donationen och vi har ju möjligheter att kunna kommersialisera mycket av detta, säger Carl Borrebaeck.

Han har också planer på att tänka nytt kring finansieringen av bolagen som bildats eller är på gång.

– Många bolag i forskarbyar som Medicon Village och Smile är ofta underfinansierade, vilket gör att det går för långsamt och att de riskerar att bli övertagna av venture-fonder eller utländska köpare, säger Carl Borrebaeck och fortsätter:

– Tanken är att Oncovate ska ingå i ett större sammanhang tidigt och hur vi kan bygga det håller vi på att titta på nu. Tyvärr är det lite för tidigt för att avslöja exakt hur vi kommer att lösa det.

