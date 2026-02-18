Enzymatica stiger med ökad försäljning

Ökad försäljning och minskad förlust. Enzymatica, bolaget bakom förkylningssprayen Coldzyme, fick se sin aktie stiga med över 25 procent efter att bolaget släppt sin kvartalsrapport.

Enzymatica förbättrade under det fjärde kvartalet försäljningen med en dryg miljon kronor jämfört med 2024. Omsättningen uppgick till 18,3 miljoner kronor (17,2 Mkr). På helåret ökade omsättningen med 18,7 procent, från 45,5 Mkr till 54 Mkr.

Under det fjärde kvartalet minskade bolaget också sina förluster: – 10 Mkr, jämfört med -13 Mkr under Q4 2024. För helåret var minskningen från -52 Mkr till -51 Mkr.

Den 1 februari tillträdde Sana Alajmovic som vd för Enzymatica. Hon kommenterar kvartalsrapporten i ett sms till Rapidus:

Sana Alajmovic

”Q4 visar att vi är på rätt väg. Vi ökar försäljningen samtidigt som vi förbättrar vårt kostnadsläge, vilket stärker bolagets finansiella position. Det är särskilt positivt att se att vår kommersiella strategi börjar få genomslag, samtidigt som vi arbetar mer fokuserat och disciplinerat med våra resurser. Det här är ett viktigt steg, men vi ser det som början på en större resa där vi fortsätter bygga långsiktigt värde.”

Sana Alajmovic har rekryterats med uppdraget att driva bolagets internationella expansion. Hennes första veckor på jobbet har bekräftat bilden av bolaget som hon haft sedan tidigare.

”Det som kanske överraskat mig mest är hur starkt varumärket redan är i vissa marknader – det ger oss en bra plattform för nästa steg”, skriver hon.

Nästa steg för Enzymatica handlar fullt ut om att expandera utanför Sverige.

”Vårt fokus framåt är att accelerera internationell tillväxt genom partnerskap. Vi ser störst potential i att samarbeta med etablerade aktörer som redan har distribution och marknadsnärvaro.”

Enzymatica är noterat på Stockholmsbörsen och aktien steg med över 25 procent på rapporten. Börsvärdet ligger strax under 480 Mkr.