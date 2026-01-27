Hon tar över Gedea

Lundabolaget Gedea Biotech utser den före detta Ascelia Pharma-chefen Julie Waras Brogren till ny vd. Hon ska leda Gedea in i en ny fas med kommersialiseringen av bolagets antibiotikafria vaginaltablett.

I mars förra året slutförde Gedea Biotech, Årets Rapidusföretag 2021, en klinisk studie för behandling av bakteriell vaginos. Med studiens goda resultat som grund ansökte kvinnohälsobolaget om CE-märkning av tabletten Phyph. Marknadsgodkännandet kom redan i september i fjol och när nu Gedea går in i kommersialiseringsfas byter bolaget vd.

Julie Waras Brogren

Styrelsen har utsett Julie Waras Brogren till ny vd, hon tar över stafettpinnen från Annette Säfholm som har lett bolaget i tio år.

Ton Berkien

– Jag och Annette har pratat om det här under en längre tid och tillsammans har vi kommit fram till att det är dags att byta vd. När Gedea nu ska börja sälja produkten i Europa behöver vi en vd som är mer fokuserad på kommersialisering, säger Gedeas styrelseordförande Ton Berkien.

– Julie Waras Brogren har rätt profil och hon har tidigare varit med om att göra resan från att ta ett forskningsbolag till att bli ett kommersiellt bolag. Samtidigt har hon en stor förståelse om hur biotech-bolag fungerar, det är just den här typen av vd vi behöver.

Julie Waras Brogren har de senaste sex åren varit affärsområdeschef, vice vd och finanschef på Ascelia Pharma, ett Malmöbaserat Nasdaq-noterat bolag med fokus på särläkemedel inom onkologi, varav ett befinner sig i FDA-godkännandeprocess.

Tidigare har hon varit vd för det kanadensiska medtech-bolaget Bresotec samt haft flera ledande roller inom kommersiella funktioner och globala lanseringar på Novo Nordisk.

Gedea grundades 2016 och Annette Säfholm har varit vd från början. Hon kommer att finnas kvar i bolaget under en överlämningsfas. Julie Waras Brogren tar formellt sett över vd-posten i början av april.

Annette Säfholm

– Tidpunkten är rätt för ett ledarskifte och det är positivt att Gedea får en mer kommersialiseringsorienterad vd. När mitt arbete med Gedea är avslutat i april ska jag arbeta som konsult inom affärsutveckling med eget bolag, säger Annette Säfholm.

Miljardmarknad

Gedeas antibiotikafria vaginaltablett Phyph är genom CE-märkningen godkänd för behandling av bakteriell vaginos och för att stärka det vaginala mikrobiomet, vilket är viktigt för att förebygga nya infektioner.

Produkten kommer att kunna säljas receptfritt på apotek, vilket enligt Gedea underlättar behandlingen för kvinnor som annars måste söka läkare och få antibiotika utskrivet.

Bolaget uppskattar att vaginala infektioner årligen drabbar mer än 400 miljoner kvinnor över hela världen. Bara den europeiska marknaden för receptfri behandling av bakteriell vaginos är enligt Gedea värd över 2 miljarder kronor. Det globala marknadsvärdet uppskattas till drygt 15 miljarder kronor.

