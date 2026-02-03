Enorama brottas med FDA-avslag

FDA nobbar Enorama Pharmas ansökan om marknadsgodkännande för vitt snus i USA. Och det är ebb i kassan och turbulens i ledningen där brottaren Ara Abrahamian är ny ordförande.

First North-bolaget Enorama Pharma startades ursprungligen kring utveckling av medicinskt nikotintuggummi. Som Rapidus tidigare skrivit har bolaget sicksackat sig fram med produktportföljen från nikotintuggummin, till medicinsk cannabis för att sedan fokusera på vitt snus.

Daniel Schröder

Processen för ett marknadsgodkännande i USA ”fortlöper enligt plan och är fortsatt vår viktigaste strategiska prioritet” skrev nu avgångne vd:n Daniel Schröder i den senaste delårsrapporten i november. Men nu har det alltså tagit stopp.

Enorama Pharma meddelande sent på måndagen att dess amerikanska dotterbolag mottagit ett beslut om Refuse-to-File (RTF) från den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) avseende bolagets ansökningar om förhandsgodkännande.

Ett RTF-beslut innebär enkelt uttryckt att myndigheten avvisar att ens granska ansökan eftersom den anses bristfällig. Enorama Pharma skriver i ett pressmeddelande på tisdagen att bolaget tänker överklaga FDA:s beslut.

Daniel Schröder anställdes som ny vd på hösten 2024 efter en tid av turbulens i bolagets ledning och styrelse. Då framhölls bland annat hans bakgrund på British American Tobacco där han var delaktig i lanseringen av just vitt snus.

Ara Abrahamian

Under 2025 tvingades Enorama att fylla på kassan flera gånger om och i höstas var det dags för nya ledningsrokader. Nya storägare i bolaget, bland dem den före detta världsmästaren i brottning Ara Abrahamian, som efter idrottskarriären satsat på snustillverkning, tog plats i styrelsen vid en extra bolagsstämma i slutet av oktober. Bara ett par dagar senare fick vd Daniel Schröder gå, dittillsvarande ordförande Bengt Jönsson blev tillförordnad vd och Ara Abrahamian blev ordförande.

Rapidus har utan framgång sökt Bengt Jönsson för en kommentar.

Aktien var på tisdagsförmiddagen ner med som mest 35 procent. Det tidigare Malmöbolaget Enorama Pharma har sedan i somras flyttat sitt säte till Stockholm.

