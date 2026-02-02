Kurskollaps för djurshälsobolaget

Swedencare föll kraftigt på Stockholmsbörsen i fredags efter att bolaget gått ut med en vinstvarning. Carl Bennets medicinteknikbolag Arjo rapportrasade efter svaga siffror. Vi gör ett börssvep.

Husdjurshälsa betyder big business. 2024 omsatte Swedencare i Malmö drygt 2,5 miljarder kronor, med en EBIDTA-marginal på 22,2 procent. I fredags gick bolaget ut med en vinstvarning, vilket ledde till kurskollaps.

”Lönsamheten blev lägre än förväntat”, konstaterar Swedencares vd Håkan Lagerberg i en kommentar.

Håkan Lagerberg

Bolagets preliminära rapport för det fjärde kvartalet 2025 visar en organisk tillväxt på 11 procent med en nettoomsättning på 682 miljoner kronor, men med pressad lönsamhet. Den preliminära EBIDTA-marginalen sjunker till 15-16 procent.

”Swedencare ska kontinuerligt leverera tvåsiffrig tillväxt kombinerat med stark lönsamhet, vilket gör mig besviken över kvartalets utfall”, skriver Håkan Lagerberg.

För helåret 2025 väntas Swedencare summera en marginal på 19 procent. Flera engångsposter anges som faktorer, bland annat marknadsföringskostnader hos näthandlaren Amazon samt operativa störningar till följd av att ett nytt affärssystem införts. Bolaget har tidigare aviserat ett finansiellt mål på över 26 procent.

I september i fjol gjorde Rapidus en intervju med Håkan Lagerberg som går att läsa här. Då låg bolagets börsvärde på 5,4 miljarder kronor. Mer än till exempel både Duni och BHG Group (Bygghemma). I skrivande stund ligger börsvärdet på 3,8 mdr.

Arjo

Även finansmannen Carl Bennets medicinteknikbolag Arjo fick se ett kursfall efter en svag kvartalsrapport. Det blev med andra ord en tuff start för bolagets nytillträdde vd Andréas Elgaard.

Omsättningen sjönk 5,9 procent till 2,8 miljarder kronor och rörelseresultatet sjönk från 287 till 182 miljoner kronor. Rörelsemarginalen landade på 6,5 procent.

I vd-ordet uttrycker Andréas Elgaard, som tog över chefsjobbet i januari, besvikelse över lönsamheten.

”Lönsamheten utvecklades inte i den takt vi önskat, med motvind från såväl valutor och tullar som mixeffekter. Samtidigt utvecklas kassaflödet positivt och vi kommer in precis under målet om 80 procent cash conversion för helåret”.

Nu sätter Elgaard hoppet till framtiden.

”Nu startar arbetet att ta fram en ny strategi för Arjo tillsammans med våra medarbetare och säkerställa att den genomförs”

Beijer Ref

Rapidus skrev nyligen att Per Bertland återinträder som ordförande för Beijer Ref, kan läsas här. Kyl- och värmebolagets aktie har inte hängt med börsen på senare tid och nyligen släppte bolaget rapport.

Omsättningen sjönk 6,2 procent till 8,2 miljarder kronor. Den organiska försäljningstillväxten var minus 1,4 procent.

”Den organiska försäljningen, som var i nivå med föregående år, påverkades negativt av en handelsdag färre i flertalet länder samt av lägre aktivitet inom större kommersiella projekt i USA jämfört med ett starkt föregående år”, kommenterar vd Christopher Norbye.

Västra Hamnen Corporate Finance

För Västra Hamnen Corporate Finance blev det fjärde kvartalet en stor besvikelse. Rörelsens intäkter sjönk från 9,2 till 2,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till minus 1,7 Mkr.

Vd Oscar Ahlgren kommenterar:

”2025 var tanken att Västra Hamnen skulle fira 20-årsjubileum med 20 år av obruten vinst. Så blev inte fallet. Det blev varken något firande eller vinst. Jag är naturligtvis mycket besviken över detta. En rad aspekter bidrog till det försämrade resultatet, men den tydligaste var nog en lite för djärv satsning innan riktiga tecken på konjunkturförbättring kunde skönjas.

Han fortsätter:

”Det är dags att kavla upp skjortärmarna och visa vem som är den ledande aktören bland rådgivarna åt small-cap bolag i Öresundsregionen. Det finns inga gratisluncher. Tempot måste upp. Det är min förhoppning att vi ska dubblera antalet bolagsbesök under 2026 där varje möte, varje interaktion kan vara upprinnelsen till nästa affär”.

Midsona

Hälsovårdsbolaget Midsona i Malmö visar en omsättning på 933 Mkr, motsvarande en tillväxt på minus 2,9 procent. Organisk förändring i omsättningen var 0,7 procent. Resultatet ökade från 19 till 33 Mkr.

Bolaget uppger att egna konsumentvarumärken har varit en drivande faktor för den förbättrade lönsamheten.

I fjolårets tredje kvartal beslutade bolagets styrelse att initiera ett omstruktureringsprogram för att stärka konkurrenskraften.

”Programmet löper på enligt plan och kommer att vara fullt implementerat under det första kvartalet 2026, med årliga kostnadsbesparingar på cirka 20 Mkr. Programmet ingår i en bredare översyn, som också inkluderar befintlig produktions- och logistikstruktur”, skriver vd Henrik Hjalmarsson i rapporten.