Optimism trots svår omvärld

Tuff och oförutsägbar omvärld gav blandade resultat i de skånska kvartalsrapporterna på torsdagen. Men Tom Erixon på Alfa Laval är optimistisk.

Tom Erixon, vd på Alfa Laval, andas optimism framåt, trots att både omsättning och resultat föll en aning i det första kvartalet. Omsättningen minskade med 3 procent till 15,9 mdr och justerad ebita föll med 1 procent till 2,9 mdr.

”Den eskalerande energikrisen driver nu upp kostnadsinflationen inom många områden och prisjusteringar kommer att övervägas vid halvårsskiftet. Trots makroekonomiska farhågor förväntas efterfrågan inom de flesta av Alfa Lavals slutmarknader förbli robust på kort sikt, och efterfrågan under andra kvartalet förväntas bli något högre jämfört med första kvartalet”, skriver han i rapporten, med medskicket:

”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir på en något högre nivå än det första kvartalet.”

Aktien föll med cirka 4 procent på onsdagen då rapporten kom och fortsatte marginellt ned på torsdagsmorgonen.

Beijer Ref

Kyl- och värmeteknikbolaget Beijer Ref drabbades av valutaeffekter under första kvartalet. Utan dem hade nettoomsättningen ökat med 3 procent. Istället blev det en nedgång till cirka 8,5 miljarder kronor, jämfört med 8,9 mdr under samma period i fjol.

Samma sak gäller rörelseresultatet ebita, som ökade med 4 procent justerat för valutaeffekter, men sjönk till 804 Mkr, från 832 Mkr.

”Vi lämnar ett bra första kvartal bakom oss i en utmanande makromiljö vilket speglar styrkan i vår affärsmodell. Vi går nu vidare in i året med energi och fortsatt fokus på att utveckla verksamheten och skapa värde”, skriver vd Christopher Norbye i rapporten.

Aktien är ner 5 procent under förmiddagen efter rapporten.

BHG

E-handelskonceren BHG förbättrade samtliga nyckeltal i det första kvartalet. Medan omsättningen växte med blygsamma 1,9 procent till 2,2 mdr, så dubblades rörelseresultatet från 21 Mkr till 44 Mkr. Även marginalen dubblades från 1 procent till 2 procent – ganska låg nivå och kassaflödet är fortfarande negativt.

”Lönsamheten i kvartalet var stark, vilket speglar effekten av de strategiska och operativa åtgärder vi har genomfört”, skriver vd Gustaf Öhrn i rapporten.

Aktien steg på torsdagsmorgonen med drygt 3 procent.

Careium

Doro-avknoppningen Careium, som utvecklar trygghetslarm, ökade nettoomsättningen under första kvartalet med 5,9 procent till 219,6 Mkr. Justerat för valutaeffekter var dock tillväxten 10,9 procent.

Rörelseresultatet (ebit) sjönk till 12,5 Mkr, från 16,6 Mkr och rörelsemarginalen från 8 till 5,7 procent. Förklaringen är produktutveckling, strukturella förändringar och onboardingen av en stor kund i Norge.

Rapporten levde upp till estimaten och aktien är upp ett par procent under förmiddagen. Den senaste veckan har de upptrissade förväntningarna fått upp aktien med över 15 procent.

Careiums blivande vd Tove Christiansson tillträder den 1 juni. Tillförordnade vd:n Peter Heuman kommenterar rapporten:

”Careium har en stark position på flera viktiga europeiska marknader, med etableringar i stora och växande befolkningar. Demografiska trender, särskilt en åldrande befolkning, driver efterfrågan, samtidigt som omsorgssektorn fortsätter att transformeras gen om teknik. Med en förnyad och mer effektiv operativ modell är vi väl positionerade för att dra nytta av denna tillväxt.”

Mildef

Försvars-IT-bolaget Mildef Group flaggade redan förra veckan för att man skulle överträffa förväntningarna. Helsingborgsbolagets förklaring var en stark efterfrågan och försenade leveranser under kvartalet innan, som nu levererats och fakturerats.

Aktien tog glädjeskutt med 30 procent efter den omvända vinstvarningen och har stannat på den nivån. När bolaget nu levererar siffror som ligger i linje med det man utlovade förra veckan reagerar inte aktien nämnvärt.

”Den geopolitiska komplexiteten har ökat, vilket i sin tur skapar ett växande behov av militär avskräckning och försvarsförmåga. De europeiska länderna tar ett allt större ansvar för regional upprustning och utökar sina försvarsinvesteringar i linje med Natos ambitionsnivå. Blickar vi framåt så förväntar vi oss att denna utveckling kommer att fortsätta under överskådlig framtid, vilket ger fortsatta möjligheter för tillväxt”, skriver koncernchef Daniel Ljunggren i rapporten.

Swedencare

Djurshälsobolaget Swedencare ökade omsättning och vinst marginellt under första kvartalet. Omsättningen stannade på 650 Mkr, en organisk ökning med 11 procent, men netto bara 1 procent, på grund av kronförstärkningen.

Försäljningen i USA växte med 5 procent medan Europa steg med 20 procent.

”Veterinärsmarknaden i USA präglas fortsatt av försiktighet till skillnad från Europa, med färre klinikbesök och en ökad förskjutning mot digitala lösningar, skriver vd Håkan Lagerberg i rapporten, men fortsätter:

”Vårt fokus är oförändrat: att leverera uthållig tillväxt, successivt förbättrad lönsamhet och ett starkt kassaflöde.”