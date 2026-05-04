Storbråk i Nanoecho

En ägargrupp i Nanoecho har anmält Lundabolaget till Finansinspektionen och Nasdaqs tillsynsenhet. Bråket kan leda till att Nanoecho går i konkurs. Caset föll ihop, anser ägargruppen.

Nanoechos senaste företrädesemission är kapitalförstöring och borde ha ställts in, anser en ägargrupp som säger sig inneha cirka hälften av aktierna i bolaget.

Gruppen motiverar sin ståndpunkt med att en skarpt minimibelopp och deadline fanns i emissionens informationsmemorandum. Emissionen innehöll units och målet var att resa 20,5 miljoner kronor med chans på lika mycket till via teckningsoptioner.

Nanoecho utvecklar cancerdiagnostik med en första tillämpning för rektalcancer.

Hela emissionen var villkorad med att Nanoecho skulle tillföras minst 7,5 Mkr efter emissionskostnader.

”Kapitalförstöring”

– Det sattes en skarp gräns eftersom nästan alla storägare bedömde att det inte går att driva en seriös verksamhet utan tillräckligt med kapital. Nu blir det nog bara kapitalförstöring, säger Daniel Johnsson, som företräder ägargruppen och själv äger en mindre andel aktier i Nanoecho.

Deadline var teckningstidens utgång, fredagen den 27 februari, och enligt informationsdokumentet skulle anmälningssedlarna vara fondkommissionären tillhanda senast klockan 15.00 samma dag.

– Vi satt i ett möte med styrelsen klockan 15 på fredagen och då saknades 850.000 kronor i avräkningen. Dessutom saknades påskrifter för ytterligare cirka 500 000. Då var det tydligt att man inte nått målet, men de började ringa samtal och lyckades skrapa ihop lite mer pengar på plats och sedan fortsatte de under helgen.

På måndag kväll den 2 mars meddelade bolaget utfallet i emissionen, som uppnådde minimigränsen med ett nödrop.

Bakdaterade teckningssedlar

– Detta skedde genom att man bakdaterade teckningssedlar. Trots att påskrift skedde efter deadline räknade man in summan som om att dessa teckningar skett före deadline. Bolaget ska normalt begära förlängd teckningstid om man behöver mer tid, men eftersom det fanns en deadline och ett fastställt belopp saknades utrymme för detta och då borde emissionen stoppats enligt de garantier styrelsen utlovat i villkoren, säger Daniel Johnsson.

Vd hoppar av

Linda Persson

Dagen efter att Nanoecho meddelade utfallet i emissionen kom beskedet att Linda Persson, som hade varit vd sedan 2020, skulle sluta med omedelbar verkan efter en överenskommelse med styrelsen. Samtidigt skulle teknikchefen Magnus Santesson sluta i enlighet med sitt anställningsavtal.

– Där kände vi att hela caset föll ihop. Vi hade väldigt stor tilltro till Linda som vd och vår satsning i bolaget hängde till stor del på att hon skulle leda det till marknadsgodkännande. Det blir ett helt annat case utan henne.

Vill ogiltigförklara emissionen

Nu har ägargruppen, som består av åtta delägare, anmält bolagets agerande i samband med emissionen till Finansinspektionen och Nasdaqs tillsynsenhet. Målet är att få emissionen ogiltigförklarad, även om det i förlängningen innebär att Nanoecho försätts i konkurs.

– Avsikten var inte att bolaget skulle försättas i konkurs. Om inte villkoren uppfylldes skulle emissionen inte genomföras utan då skulle man förhandla om villkoren och sätta en annan plan framåt. Kursen föll ju 50 procent efter beskedet. Rent krasst så hade nog ingen av oss huvudägare velat köra bolaget vidare utan Linda och då hade det ju troligen blivit konkurs, men scenariot att Linda skulle lämna fanns inte ens på kartan när vi startade emissionen, säger Daniel Johnsson.

Utöver honom består ägargruppen som nu vänt sig mot Nanoechos senaste nyemission av bolagen Maxistans, Gunther Wikberg (Kapitalförvaltning och Holding), Cloudo, Öresund Holding, Quiq Holding och ATH Invest.

– Finansinspektionen var i kontakt med Nasdaq, som har meddelat oss att de öppnat ett tillsynsärende och ämnar att agera på det. Men de talar inte om hur, när eller vad de ska göra.

Riskerar sanktionsavgift

Om NanoEcho fälls av Nasdaq för att hanteringen strider mot vad styrelsen utlovat, då kommer bolaget att få en sanktionsavgift och det måste då meddelas marknaden.

– Vi tycker att vi har på fötterna med vår anmälan, det finns ett tydligt underlag i memorandumet och man kan enkelt se att de sista teckningssedlarna är bakdaterade eftersom de lämnat ett digitalt papertrail. Vi får se vad som händer.

Rapidus har vid upprepade tillfällen sökt Björn Larsson, tf. vd för Nanoecho, för en kommentar.