Fortsatt valutamotvind i rapporter

Bonesupport fick se halva tillväxten blåsa bort i valutastormen under det första kvartalet. Även Arjo och Haki påverkades negativt. Börsen reagerade med en lätt besviken axelryckning.

Bencementbolaget Bonesupport fortsätter att kämpa i valutamotvind. Under det första kvartalet försvann mer än halva tillväxten på 31 procent räknat i konstant valuta i negativa valutaeffekter, och stannade på 14 procent. Den rapporterade omsättningen ökade därmed till 324,0 Mkr i kvartalet.

Rörelseresultatet landade på 72,2 Mkr, en ökning från 29,6 Mkr jämfört med det första kvartalet föregående år. Samtidigt låg bruttomarginalen stadigt strax över 92 procent.

”Vår position präglas av en relativt låg, men snabbt ökande marknadspenetration, vilket skapar betydande utrymme för expansion under många år framöver. Den höga bruttomarginalen och vår exekveringsdisciplin ger oss goda förutsättningar att fortsätta investera i kommersiell expansion samtidigt som lönsamheten utvecklas väl”, skriver vd Torbjörn Sköld i rapporten.

Bonessupport är en av de mest blankade aktierna på börsen. På onsdagsförmiddagen var kursen ner kring 2,5 procent efter rapportsläppet.

Arjo

Finansmannen Carl Bennets medicinteknikbolag Arjo rapporterar organisk tillväxt med 3,8 procent. Omsättningen minskade dock något till 2,7 miljarder kronor när valutaeffekter påverkade negativt med 276 Mkr.

Rörelseresultatet förbättrades till 184 Mkr i kvartalet, från 168 Mkr förra året. Men vd Andréas Elgaard, nytillträdd för året, konstaterar i rapporten att bruttomarginalen tvärtom var något lägre påverkad bland annat till valutaeffekter och amerikanska tullar.

”Vi börjar också se tidiga effekter av ett högre kostnadsläge kopplat till situationen i Mellanöstern, framför allt relaterat till transport och energi. Genom prisjusteringar, ökad kostnadsmedvetenhet och effektiviseringar i värdekedjan arbetar vi aktivt för att motverka denna påverkan”, skriver han vidare.

Börsen reagerade inte nämnvärt på rapporten, och aktiekursen var på onsdagsförmiddagen ner 0,15 procent.

Haki

Byggnadsställningsföretaget Haki, före detta Midway och tidigare en del av framlidne Sten K Johnsons företagsbygge, ökade omsättningen organiskt med 9 procent under det första kvartalet, till 286 Mkr. Förvärv och avyttringar påverkade positivt med 3 procent i kvartalet, men neutraliserades av valutaeffekter som påverkade negativt med lika mycket. Rörelseresultatet förbättrades till 5 Mkr från 0 Mkr samma period förra året.

Vd Sverker Lindberg skriver i rapporten om en utmanande marknad och att resultatet trots tillväxten tyngs av svårigheter och förseningar på den brittiska marknaden.

”Haki Safety påverkas också av den geopolitiska oförutsägbarheten som råder och som i sin tur skapar osäkerhet kring tillväxt, räntor och inflation. Aktivitetsnivån är hög inom koncernen med många förfrågningar och pågående förhandlingar, men osäkerheten gör att marknaden i sin helhet

är avvaktande”, skriver han.

Aktiekursen steg först vid rapportens publicering på tisdagen för att under eftermiddagen falla tillbaka till tidigare nivå.