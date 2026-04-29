Frustrerat i rapportbolagen

Börsbolagens delårsrapporter för årets första kvartal kommer i en strid ström. Osäkerhet och frustration dominerar de senaste vd-orden, förutom hos Thule som förbättrar lönsamheten.

Friluftsbolaget Thule i Malmö levererade ett resultat som var högre än väntat för det första kvartalet. Omsättningen uppgick till 2,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 3,4 procent varav 7,3 procent avser valutakursförändringar. Organiskt ökade dock omsättningen med 4 procent.

Mattias Ankarberg

Enligt bolaget har marknaden överlag varit fortsatt utmanande, särskilt i Nordamerika. Samtidigt som marknaden för husbils- och husvagnsprodukter fortsatte att återhämtas. I första kvartalet var den organiska tillväxten högst inom produktområdet Active with Kids & Dogs.

Thules EBIT-marginal ökade till 16,5 procent. Bruttomarginalen var oförändrad och omkostnaderna minskade, främst på grund av lägre produktutvecklingskostnader men även minskade administrativa kostnader.

”Vi fortsätter att driva effektiviseringar. Vi skapar teknikplattformar för att optimera tillverkningskostnader, gör mer fokuserade satsningar på produktutveckling och automatiserar vårt lager i Polen. I det andra kvartalet kommer vi, till exempel, skala upp tillverkningen av insourcade komponenter till cykelhållare, för att öka kapacitetsutnyttjandet i våra egna fabriker. Thule är väl positionerat oavsett marknadsläge”, kommenterar vd Mattias Ankarberg.

Advenica

Cybersäkerhetsbolaget Advenica har haft medvind den senaste tiden. För bara någon vecka sedan fick bolaget en rekordorder på 230 miljoner kronor. Men Advenicas delårsrapport visar lägre omsättning och en vändning till rörelseförlust.

Marie Bengtsson

”Två veckor efter första kvartalets utgång säkrade vi det enskilt största kontraktet i företagets historia, 230 miljoner fördelat över fyra år. Under de senaste veckorna har vi kunnat signera flerårskontrakt till en totalsumma av strax över 300 miljoner kronor. Detta ger en långsiktighet för alla parter och vi har fullt fokus på att genomföra dessa projekt som leder till framtida produktförsäljning, kommenterar vd Marie Bengtsson.

Omsättningen sjönk med 33,4 procent till 38,7 miljoner kronor och rörelseresultatet sjönk från 12,2 till minus 2,3 miljoner kronor.

Västra Hamnen Corporate Finance

För Västra Hamnen Corporate Finance blev årets första kvartal frustrerande. Rörelsens intäkter ökade visserligen och blev 2,1 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till minus 1,7 Mkr.

Vd Oscar Ahlgren kommenterar:

Oscar Ahlgren

”Det är frustrerande att månad efter månad bevittna transaktioner som drar ut på tiden och i vissa fall faller ifrån. Vi ser i dagsläget över alla utgifter men när två tredjedelar av kostnadsbilden i vår verksamhet är personalrelaterad är det här man tvingas spara när intäkterna av olika skäl inte genereras i samma takt som tidigare. Under kvartalet har två medarbetare sagts upp för att mitigera fallande intäkter. Full kostnadsbesparingseffekt uppnås vid halvårsskiftet.”

Han fortsätter:

”Även om det under första kvartalet slutfördes för få uppdrag för att generera svarta siffror arbetar vi för närvarande med ett flertal transaktioner vilka jag tror och hoppas kan knuffa oss på rätt sida igen.”

Ependion

Malmöbolaget Ependion, tidigare hette Beijer Electronics, är verksamt inom automation och rapporterar ett vinstlyft. Orderingången ökade med 41 procent och omsättningen steg till 597 miljoner kronor. Det rapporterade rörelseresultatet var 66,8 Mkr med ett EBITA-resultat på 74,8 Mkr.

Jenny Sjödahl

”Vår bedömning är att den geopolitiska osäkerheten kommer att bestå med möjlig påverkan på vår affär i det korta perspektivet. Genom investeringar i ny teknologi, nya förvärv och nya etableringar står emellertid Ependion starkt rustat för att dra nytta av den underliggande tillväxten i våra fokussegment. Vi ser därför med försiktig optimism på våra möjligheter till lönsam tillväxt under 2026.”, skriver vd Jenny Sjödahl i rapporten.

Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne, som ägs till 22 procent av Swedbank, redovisar ett ökat rörelseresultat på 356 miljoner kronor för årets första kvartal, jämfört med 300 Mkr kvartalet innan. Räntenettot sjönk något, vilket förklaras av lägre marknadsräntor efter Riksbankens sänkningar av styrräntan under 2025, och uppgick till 489 Mkr.

Rasmus Roos

”Lågkonjunkturen har börjat släppa sitt grepp om Sverige och Skåne. Januari och februari inledde året i en mycket positiv ton för samhällsekonomin, med många kundkontakter och nya kreditförfrågningar till banken. Krigsutbrottet i Mellanöstern har därefter haft en viss avkylande effekt på marknaden och detta har märkts på både privat- och företagssidan i bankens verksamhetsområde.”, skriver vd Rasmus Roos.

Gasporox

Gasporox i Lund utvecklar lasermätare för kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar och läkemedel. I det första kvartalet dubblar bolaget sin omsättning till 8,8 Mkr. Även rörelseresultatet förbättrades avsevärt och gick från minus 4,1 till minus 1,1 Mkr.

Märta Lewander Xu

”Gasporox är på en tydlig tillväxtresa där vi, tillsammans med våra kunder, driver skiftet mot oförstörande kvalitetskontroll, en utveckling som skapar både effektivare produktion och högre produktsäkerhet, kommenterar vd Märta Lewander Xu.