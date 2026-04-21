Färdigstädat i Doxa 

Lime Technologies och Wihlborgs levererade fina siffror för första kvartalet, men aktierna föll. Doxa som däremot redovisar förlust fick se sin aktie stiga.

Fastighetsinvesteringsbolaget Doxa med Greg Dingizian i spetsen minskar förlusten i årets första kvartal.

“2025 handlade om att städa och förbereda. 2026 handlar om att genomföra. Vi går in i andra kvartalet med en renodlad portfölj, en stärkt organisation och de bästa förutsättningarna sedan strategin lanserades, att göra affärer på våra villkor”, kommenterar Doxas vd Christian Lundgren.

Hyresintäkterna uppgick till 800 000 kronor och var därmed i nivå med föregående år. Driftnettot ökade till 4,9 miljoner kronor och resultatet före skatt landade på minus 16,2 Mkr, vilket kan jämföras med minus 28,1 Mkr samma period förgående år.

Den minskade förlusten mottogs väl och aktien steg över 5 procent på tisdagsmorgonen.

Affärssystembolaget Lime Technologies i Lund levererade en tillväxt på 6 procent till 199,9 Mkr i det första kvartalet. Ebita-resultatet blev 49,9 Mkr, vilket innebar en aning högre marginal, 25 procent mot tidigare 24 procent.

Inte så pjåkigt kan tyckas, men marknaden var inte särskilt imponerad och aktien sjönk något på tisdagsmorgonen.

”Omvärlden bjuder på fortsatt osäkerhet – krig, ett volatilt energiläge och ett geopolitiskt klimat som förändras i grunden. Vi ser också en tydlig rörelse mot mer lokala och europeiska lösningar, där beroendet av globala techplattformar ifrågasätts allt oftare. Samtidigt förändrar AI spelreglerna i en takt vi aldrig sett tidigare.”, skriver Limes vd Tommas Davoust.

Fastighetsbolaget Wihlborgs hyresintäkter ökade med 10 procent till drygt 1,1 miljarder kronor under det första kvartalet, vilket var rekord för det fjärde kvartalet i rad. Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar, steg med 12 procent till 520 Mkr.

”Även driftsöverskottet och förvaltningsresultatet har ökat jämfört med samma period 2025, och det långsiktiga substansvärdet, EPRA NRV, har på 12 månader ökat med 10 procent, justerat för betald utdelning”, kommenterar vd Ulrika Hallengren i delårsrapporten.

I det första kvartalet uppgick nettouthyrningen till minus 35 miljoner kronor, i kontrast till den i övrigt stabila utvecklingen skriver Hallengren:

”Beslutsprocesser tar just nu längre tid än normalt på grund av en generell avvaktan, men vi ser samtidigt god potential i pågående hyresgästdiskussioner. Vår historik är stark, med endast två kvartal med negativ nettouthyrning på sjutton år. Parallellt fortsätter vi att investera i nya projekt och förvärv som stärker vår position på våra marknader.”

Fastighetsbolagets aktie sjönk nära 4 procent på rapporten.